Рэнди Питчфорд раскручивает следующий трейлер Borderlands 4

Рэнди Питчфорд из Gearbox начал раскручивать фанатов в ожидании следующего трейлера Borderlands 4. Невероятный успех игр Borderlands всегда означал, что Borderlands 4 был неизбежен, но с таким разрывом между BL2 и BL3 можно с уверенностью сказать, что некоторые фанаты ожидали еще более долгого ожидания четвертой основной части серии.

К счастью для фанатов Borderlands, ожидание Borderlands 4 не будет таким же долгим, как ожидание Borderlands 3. Было подтверждено, что Borderlands 4 выйдет в 2025 году, а релиз игры запланирован на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Пока что был выпущен только один трейлер Borderlands 4, но это может измениться в самом ближайшем будущем.

Босс Borderlands Рэнди Питчфорд недавно написал в Twitter, чтобы раскрутить фанатов на следующий трейлер Borderlands 4. Твит Питчфорда подтвердил, что новый трейлер Borderlands 4 в настоящее время находится в разработке, и Питчфорд расхваливает его как «крутой», доходя до того, что говорит: «последний рендер сводит меня с ума». Питчфорд добавил, что он «В ШОКЕ» от трейлера. Питчфорд ничего не рассказал о том, что будет в трейлере или когда фанаты смогут его увидеть, но возможно, он будет включать первый взгляд на геймплей Borderlands 4.

Поклоник Borderlands ответил на первоначальный твит Питчфорда и попросил показать геймплей Borderlands 4. Питчфорд сказал: «Я знаю, да?! Я НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ ВЫПУСКА ЭТОГО ГРЕБАНОГО ТРЕЙЛЕРА!» Это может означать, что следующий трейлер Borderlands 4 будет включать в себя кадры геймплея, но Питчфорд не подтверждает это напрямую в своем твите, поэтому фанатам следует сдерживать свои ожидания. И хотя мы не знаем точно, когда выйдет следующий трейлер Borderlands 4, есть вероятность, что он выйдет скорее раньше, чем позже.

Если Gearbox решит выпустить второй трейлер Borderlands 4 в этом месяце, можно предположить, что наиболее подходящим временем для этого станет церемония вручения наград The ​​Game Awards 12 декабря. В конце концов, церемонию вручения наград The ​​Game Awards почти наверняка посмотрят более 100 миллионов человек, и выпуск трейлера на мероприятии будет иметь большое значение для создания ажиотажа вокруг игры. Более того, первый трейлер Borderlands 4 дебютировал на Gamescom Opening Night Live, мероприятии, организованном Джеффом Кили, а Кили также руководит The Game Awards.

Конечно, вполне возможно, что следующий трейлер Borderlands 4 выйдет в 2025 году, поэтому фанатам следует иметь это в виду. Как бы то ни было, фанатам, несомненно, не терпится узнать больше об Искателях Хранилища, злодеях, сюжете и новых игровых возможностях Borderlands 4.