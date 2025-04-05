Актриса озвучки Джилл Валентайн намекнула на ремейк Resident Evil 1

Пользователь 1ceC0n рассказал о том, что недавно на одном из мероприятий ему удалось встретиться с Николь Томкинс - актрисой, которая озвучила Джилл Валентайн в английской локализации недавнего ремейка Resident Evil 3.

По его словам, при встрече он прямо спросил её о том, увидят ли игроки обновлённый ремейк Resident Evil 1. Актриса не стала отвечать ему напрямую, но подмигнула, что по всей видимости можно расценивать как утвердительный ответ. В качестве доказательства своих слов он поделился своей фотографией с актрисой.

Слухи о возможном ремейке Resident Evil 1 ранее уже неоднократно появлялись в сети: