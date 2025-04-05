Актриса озвучки Джилл Валентайн намекнула на ремейк Resident Evil 1

Пользователь 1ceC0n рассказал о том, что недавно на одном из мероприятий ему удалось встретиться с Николь Томкинс - актрисой, которая озвучила Джилл Валентайн в английской локализации недавнего ремейка Resident Evil 3.
По его словам, при встрече он прямо спросил её о том, увидят ли игроки обновлённый ремейк Resident Evil 1. Актриса не стала отвечать ему напрямую, но подмигнула, что по всей видимости можно расценивать как утвердительный ответ. В качестве доказательства своих слов он поделился своей фотографией с актрисой.
Слухи о возможном ремейке Resident Evil 1 ранее уже неоднократно появлялись в сети:
Опять намёки, а где фактв анонса ремейка?
Когда интересно аннонс хоть какого-нибудь резидента будет. На 26й год явно что-то запланировано, юбилей как-никак.
Конечно выйдет. 😉 У меня мечта, чтобы они сделали, две разные и полноценные компании в особняке, как во второй части, чтобы можно было отыграть 2 разных сценария. Мне кажется было было бы идеально для ремейка, но это всего лишь, мечты скромного геймера и фаната RE
Это слишком сложно, такого не будет, не надо завышать ожидания. Что будет то будет. Энивей ремастер ремейка тоже вери гуд игруля, раз в год стабильно перепроход.
Скорее озвучила, а не сыграла. Или она с датчиками бегала для катсцен?
А зачем?Первая часть так себе,вторая после переделки 1.5 вошла в историю на Соньке.Да и есть уже обновленная версия всех ретро частей.
Неужели цыганёнок всё-таки пройдёт 1-ую часть?) 5-ую тоже ремейкайте, а то кое-кто обиделся на сложность и стёр всё со своего канала, плак-плак)