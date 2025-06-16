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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.8 169 оценок

Стали известны системные требования Borderlands 4

monk70 monk70

2K Games и Gearbox представили системные требования Borderlands 4. Игра будет работать на Unreal Engine 5. Таким образом, геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 2700X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT. Для игры также потребуется 100 ГБ свободного места на диске.

Gearbox рекомендует использовать Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT. Разработчики также рекомендуют использовать SSD.

К сожалению, Gearbox не раскрыла графические настройки ПК, частоту кадров и разрешение, на которые рассчитаны эти характеристики ПК. Мы также не знаем, включены ли эти требования к ПК с включенным DLSS/FSR. В

Также стоит отметить, что Borderlands 4 будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo. Это не должно быть сюрпризом. В конце концов, Borderlands 3 тоже ее использовала. Хорошей новостью является то, что 2K Games удалила ее из B3.

2K Games выпустит Borderlands 4 12 сентября.

Минимальные:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 / Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
  • Накопитель: 100 ГБ свободного места SSD

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 / Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
  • Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
  • Хранилище: 100 ГБ свободного места SSD
19
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
jax baron

Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3080 - я так понял там будет по типу total war borderlands 4 да? да и чё 3080 не в минималку а чё стесняться? короче они себя зарывают с головой (дюнева их не спасёт а добьёт)

+3rd-Party DRM Denuvo and Symbiote - о у нас и погибель пришла, могут закрываться. (Symbiote я вообще не знаю что это такое я сам в -акуе)

16
WantonSable

ты с какого года в интернет не заходил? Системки довольно низкие и вполне ок

17
jax baron WantonSable

ну я и говорю че 3080 в минималки не поставить, а чё ни 5090 а чё мелочиться? низкие это 2080 а 3080 для такой игры слишком жирно я не тотал вар запускаю.

10
JohnTornton

как вы надоели со своим нытьём
чел, 3080 уже по факту старьё
то, что она в рекомендуемых ЭТО НОРМАЛЬНО

14
Punisher1

Графика как в 3ке а требования как у ремейка сайлент Хилл 2 🤣🤣🤣 разработка дорожает ну ну

14
jax baron

да не там i7-8700K был, а тут i7-12700 - ну я понял борда будел ввиде тотал вар.

3
JohnTornton

а в сайлент хиле какая графика? как у игр 2020 года? или как 2017? не видел там ничего нового

4
jax baron JohnTornton

да ты и дальше носа не видишь.

2
mongol312

у MindsEye такие же требования, но там вроде бы реалистичная графика и все дела. Но откуда у Борды с мультяшной стилистикой родилось такое?

7
jax baron

реалистичная графика - где? ты про рдр 2 наверное , в MindsEye там грофа подсосная от saints row 5 и то там лучше было.

1
mongol312 jax baron

я имею в виду стиль. Мультяшный-то куда легче должен быть, откуда такие требования?

2
jax baron mongol312

ну да - ну вот борда 3 и на вёдрах запускалась, щяс они себя хорошо зароют.

5
Rograx

Оптимизация нулевая, уверен над ней даже не работали. Просто прикрутят все эти апскейлинги и крутите как хотите:) С такой графикой убогой, откуда такие требования? Неужели там физика будет аля бед компани 2? Или что там такое невероятное, что требует подобной системы? Я отличий от 3 части НЕ ВИЖУ вообще, но системки X2. Как, почему, а хрен их знает, современных скамеров.

7
ThoughtfulGerardo

гон про проц минимальный райзен 7 ага так я и поверил

3
jax baron

да не - даже не удивительно - убить игру можно ещё при создании.

2
Listoman

Как-то демократично смотрится для ue5 в рекомендованных карта 5 летней давности)

3
jax baron

Издание Super Deluxe — 130 долларов или 47 999 тенге (около 7300 рублей)

2
CosmicCaesar

Системки то ладно, цена уже выставлена в Steam, я за такой конский ценник точно покупать не буду, идёт он лесом Рэнди Пичворд, или как там этого клоуна звать

2
Евгений Кондратенко

Последний раз играл в Borderlands 2 в год её выхода. Прикольно, но не мое. И дело даже не в селлшейдерной графике, просто не зашло. Сейчас вижу, что в плане граыона нифига толком и не изменилось, зато системки это финиш. Уверен, что ПК версия будет убитая вхлам с кучей статтеров. Посмотрим, как быстро на игру скидка появится, потому что оптимизация там не то что не приходила, а даже по телефону не звонила.

1
Gridon

RTX 2070 в минималках для мультяшной графики на UE5? Это чтобы наверняка слайд-шоу получить даже без лучей. А рекомендованная 3080 нужна, чтобы просто в 1080p на стабильные 60 фпс рассчитывать, пока Denuvo отжирает половину ресурсов процессора. Учитывая, как "хорошо" Gearbox умеет в оптимизацию, эти требования выглядят как заниженный прогноз для разогрева, а на релизе все будут выть от лагов даже на топовом железе. Готовьте свои кошельки для апгрейда, чтобы поиграть в лутер-шутер с графикой десятилетней давности, приправленной новыми шейдерами и обязательной защитой от народа.

1