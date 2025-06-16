Стали известны системные требования Borderlands 4

2K Games и Gearbox представили системные требования Borderlands 4. Игра будет работать на Unreal Engine 5. Таким образом, геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 2700X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT. Для игры также потребуется 100 ГБ свободного места на диске.

Gearbox рекомендует использовать Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT. Разработчики также рекомендуют использовать SSD.

К сожалению, Gearbox не раскрыла графические настройки ПК, частоту кадров и разрешение, на которые рассчитаны эти характеристики ПК. Мы также не знаем, включены ли эти требования к ПК с включенным DLSS/FSR. В

Также стоит отметить, что Borderlands 4 будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo. Это не должно быть сюрпризом. В конце концов, Borderlands 3 тоже ее использовала. Хорошей новостью является то, что 2K Games удалила ее из B3.

2K Games выпустит Borderlands 4 12 сентября.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 / Windows 11

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

Накопитель: 100 ГБ свободного места SSD

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