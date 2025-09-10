Стали известные системные требования и настройки графики Borderlands 4

Gearbox и 2K раскрыли системные требования для Borderlands 4, включая минимальные и рекомендуемые. Команды также представили множество настроек, доступных игрокам для ПК, а также ряд функций доступности.

Что касается минимальных системных требований, разработчики заявили, что игроки, соответствующие этим требованиям, смогут запустить Borderlands 4 с «устойчивой производительностью на старом оборудовании ПК». Рекомендуемые же системные требования обеспечивают «ожидаемый игровой опыт в Borderlands 4». Эти настройки обеспечивают баланс между производительностью и графикой.

2K также раскрыла три уровня сложности Borderlands 4. Это «лёгкий», «нормальный» и «сложный». Также стоит учитывать, что сложность игры в кооперативном режиме варьируется в зависимости от сложности. Вот описание каждого уровня сложности в Borderlands 4.

«Лёгкий»: «Ищу сюжет». Уменьшенный урон, близость к стихиям менее важна.

«Нормальный»: «Ищу сбалансированный игровой процесс».

«Сложный»: «Ищу вызов». Увеличен получаемый урон, больше денег, качество добычи повышено, близость к стихиям важнее.

Системные требования

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.

ОС: Windows 10 / Windows 11

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580

Требуется 8 ядер ЦП и 8 ГБ видеопамяти для видеокарты.

Накопитель: 100 ГБ свободного места SSD

Рекомендуемые:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.

ОС: Windows 10 / Windows 11

Процессор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

Оперативная память: 32 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT / Intel Arc B58

Накопитель: 100 ГБ свободного места SSD

Настройки графики:

Спойлер

Базовые Основные:

Режим отображения: Полноэкранный, Полноэкранный оконный, Оконный



Разрешение (зависит от конфигурации)



Статистика отображения: Нет, FPS, Все



Ограниченная частота кадров: Выкл., Вкл.



Настраиваемое ограничение FPS (зависит от конфигурации)



Вертикальная синхронизация: Выкл., Вкл.



Поле зрения (поддерживаются сверхширокие мониторы)



Поле зрения транспортного средства (поддержка сверхшироких мониторов) Дополнительно: Общие:

Предустановки графики: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое, Крутое



Сглаживание: Отключено, Включено

Масштабирование разрешения

Метод масштабирования: Отключено, DLSS, FSR, TSR, XeSS



Качество масштабирования: Ультра производительность, Производительность, Сбалансированное, Качество, Полное разрешение



Качество пространственного масштабирования: Производительность, Сбалансированное, Качество, Ультра качество, Отключено

Качество захвата сцены: Низкое, Высокое, Полное разрешение

Генерация кадров: Выкл., Вкл.



Низкая задержка NVIDIA Reflex: Выкл., Вкл., Ускорение

Окружение:

Диапазон загрузки HLOD: Ближний, Средний, Далеко



Качество геометрии: Низкое, Среднее, Высокое



Качество текстур: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое



Скорость потоковой передачи текстур: Среднее, Высокое, Очень высокое



Качество анизотропной фильтрации: Выкл., x1, x2, x4, x8, x16



Плотность листвы: Выкл., Очень низкое, Низкое, Среднее, Высокое, Очень Высокое



Объёмный туман: Низкий, Средний, Высокий, Очень высокий



Объёмные облака: Низкий, Средний, Высокий, Очень высокий



Качество теней: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое



Качество направленных теней: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое



Тени от объёмных облаков: отключено, включено



Качество освещения: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое



Качество отражений: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое



Качество затенения: Низкое, Среднее, Высокое

Постобработка:

Качество постобработки: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое



Степень размытия движения



Качество размытия движения: выкл., Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое

Borderlands 4 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 12 сентября, а издание для Switch 2 — в начале октября.