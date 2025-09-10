Стали известные системные требования и настройки графики Borderlands 4

Gearbox и 2K раскрыли системные требования для Borderlands 4, включая минимальные и рекомендуемые. Команды также представили множество настроек, доступных игрокам для ПК, а также ряд функций доступности.
Что касается минимальных системных требований, разработчики заявили, что игроки, соответствующие этим требованиям, смогут запустить Borderlands 4 с «устойчивой производительностью на старом оборудовании ПК». Рекомендуемые же системные требования обеспечивают «ожидаемый игровой опыт в Borderlands 4». Эти настройки обеспечивают баланс между производительностью и графикой.
2K также раскрыла три уровня сложности Borderlands 4. Это «лёгкий», «нормальный» и «сложный». Также стоит учитывать, что сложность игры в кооперативном режиме варьируется в зависимости от сложности. Вот описание каждого уровня сложности в Borderlands 4.
- «Лёгкий»: «Ищу сюжет». Уменьшенный урон, близость к стихиям менее важна.
- «Нормальный»: «Ищу сбалансированный игровой процесс».
- «Сложный»: «Ищу вызов». Увеличен получаемый урон, больше денег, качество добычи повышено, близость к стихиям важнее.
Системные требования
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.
- ОС: Windows 10 / Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580
- Требуется 8 ядер ЦП и 8 ГБ видеопамяти для видеокарты.
- Накопитель: 100 ГБ свободного места SSD
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.
- ОС: Windows 10 / Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
- Оперативная память: 32 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT / Intel Arc B58
- Накопитель: 100 ГБ свободного места SSD
Настройки графики:
Базовые
- Основные:
- Режим отображения: Полноэкранный, Полноэкранный оконный, Оконный
- Разрешение (зависит от конфигурации)
- Статистика отображения: Нет, FPS, Все
- Ограниченная частота кадров: Выкл., Вкл.
- Настраиваемое ограничение FPS (зависит от конфигурации)
- Вертикальная синхронизация: Выкл., Вкл.
- Поле зрения (поддерживаются сверхширокие мониторы)
- Поле зрения транспортного средства (поддержка сверхшироких мониторов)
Дополнительно:
- Общие:
- Предустановки графики: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое, Крутое
- Сглаживание: Отключено, Включено
- Масштабирование разрешения
- Метод масштабирования: Отключено, DLSS, FSR, TSR, XeSS
- Качество масштабирования: Ультра производительность, Производительность, Сбалансированное, Качество, Полное разрешение
- Качество пространственного масштабирования: Производительность, Сбалансированное, Качество, Ультра качество, Отключено
- Качество захвата сцены: Низкое, Высокое, Полное разрешение
- Генерация кадров: Выкл., Вкл.
- Низкая задержка NVIDIA Reflex: Выкл., Вкл., Ускорение
- Окружение:
- Диапазон загрузки HLOD: Ближний, Средний, Далеко
- Качество геометрии: Низкое, Среднее, Высокое
- Качество текстур: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
- Скорость потоковой передачи текстур: Среднее, Высокое, Очень высокое
- Качество анизотропной фильтрации: Выкл., x1, x2, x4, x8, x16
- Плотность листвы: Выкл., Очень низкое, Низкое, Среднее, Высокое, Очень Высокое
- Объёмный туман: Низкий, Средний, Высокий, Очень высокий
- Объёмные облака: Низкий, Средний, Высокий, Очень высокий
- Качество теней: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
- Качество направленных теней: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
- Тени от объёмных облаков: отключено, включено
- Качество освещения: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
- Качество отражений: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
- Качество затенения: Низкое, Среднее, Высокое
- Постобработка:
- Качество постобработки: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
- Степень размытия движения
- Качество размытия движения: выкл., Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
Borderlands 4 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 12 сентября, а издание для Switch 2 — в начале октября.
все не плохо
Пора бы уже писать к какому разрешению дисплея эти требования, сейчас много кто переходит на 2к и 4к моники
зато юбики без проблем выкатывают как нужно требования, не то что выше, какой-то абсурд не внятный) трудно что-ли найти подчиненного который распишет под 2к и 4к требования? крч кринж
да да, много кто
тока почему то в стиме до сих пор большинство на фуллхд
потому что они нормально умеют всё
ас шадоу в 60фпс на высоких прекрасно идёт на 3050, это прекрасная оптимизация
дожили, борда требует слишком много для её графики