Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 252 оценки

Стали известные системные требования и настройки графики Borderlands 4

monk70 monk70

Gearbox и 2K раскрыли системные требования для Borderlands 4, включая минимальные и рекомендуемые. Команды также представили множество настроек, доступных игрокам для ПК, а также ряд функций доступности.

Что касается минимальных системных требований, разработчики заявили, что игроки, соответствующие этим требованиям, смогут запустить Borderlands 4 с «устойчивой производительностью на старом оборудовании ПК». Рекомендуемые же системные требования обеспечивают «ожидаемый игровой опыт в Borderlands 4». Эти настройки обеспечивают баланс между производительностью и графикой.

2K также раскрыла три уровня сложности Borderlands 4. Это «лёгкий», «нормальный» и «сложный». Также стоит учитывать, что сложность игры в кооперативном режиме варьируется в зависимости от сложности. Вот описание каждого уровня сложности в Borderlands 4.

  • «Лёгкий»: «Ищу сюжет». Уменьшенный урон, близость к стихиям менее важна.
  • «Нормальный»: «Ищу сбалансированный игровой процесс».
  • «Сложный»: «Ищу вызов». Увеличен получаемый урон, больше денег, качество добычи повышено, близость к стихиям важнее.

Системные требования

Минимальные:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.
  • ОС: Windows 10 / Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580
  • Требуется 8 ядер ЦП и 8 ГБ видеопамяти для видеокарты.
  • Накопитель: 100 ГБ свободного места SSD

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.
  • ОС: Windows 10 / Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT / Intel Arc B58
  • Накопитель: 100 ГБ свободного места SSD

Настройки графики:

Базовые

  • Основные:
    • Режим отображения: Полноэкранный, Полноэкранный оконный, Оконный
    • Разрешение (зависит от конфигурации)
    • Статистика отображения: Нет, FPS, Все
    • Ограниченная частота кадров: Выкл., Вкл.
      • Настраиваемое ограничение FPS (зависит от конфигурации)
    • Вертикальная синхронизация: Выкл., Вкл.
    • Поле зрения (поддерживаются сверхширокие мониторы)
    • Поле зрения транспортного средства (поддержка сверхшироких мониторов)

Дополнительно:

  • Общие:
    • Предустановки графики: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое, Крутое
    • Сглаживание: Отключено, Включено
  • Масштабирование разрешения
    • Метод масштабирования: Отключено, DLSS, FSR, TSR, XeSS
    • Качество масштабирования: Ультра производительность, Производительность, Сбалансированное, Качество, Полное разрешение
    • Качество пространственного масштабирования: Производительность, Сбалансированное, Качество, Ультра качество, Отключено
  • Качество захвата сцены: Низкое, Высокое, Полное разрешение
      • Генерация кадров: Выкл., Вкл.
    • Низкая задержка NVIDIA Reflex: Выкл., Вкл., Ускорение
  • Окружение:
    • Диапазон загрузки HLOD: Ближний, Средний, Далеко
    • Качество геометрии: Низкое, Среднее, Высокое
    • Качество текстур: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
    • Скорость потоковой передачи текстур: Среднее, Высокое, Очень высокое
    • Качество анизотропной фильтрации: Выкл., x1, x2, x4, x8, x16
    • Плотность листвы: Выкл., Очень низкое, Низкое, Среднее, Высокое, Очень Высокое
    • Объёмный туман: Низкий, Средний, Высокий, Очень высокий
    • Объёмные облака: Низкий, Средний, Высокий, Очень высокий
    • Качество теней: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
    • Качество направленных теней: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
    • Тени от объёмных облаков: отключено, включено
    • Качество освещения: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
    • Качество отражений: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
    • Качество затенения: Низкое, Среднее, Высокое
  • Постобработка:
    • Качество постобработки: Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое
    • Степень размытия движения
    • Качество размытия движения: выкл., Низкое, Среднее, Высокое, Очень высокое

Borderlands 4 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 12 сентября, а издание для Switch 2 — в начале октября.

WerGC

все не плохо

5
Mr Merlegant

Пора бы уже писать к какому разрешению дисплея эти требования, сейчас много кто переходит на 2к и 4к моники

Лидер Мур

зато юбики без проблем выкатывают как нужно требования, не то что выше, какой-то абсурд не внятный) трудно что-ли найти подчиненного который распишет под 2к и 4к требования? крч кринж

JohnTornton

да да, много кто
тока почему то в стиме до сих пор большинство на фуллхд

JohnTornton Лидер Мур

потому что они нормально умеют всё

ас шадоу в 60фпс на высоких прекрасно идёт на 3050, это прекрасная оптимизация

zangx

дожили, борда требует слишком много для её графики