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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 179 оценок

В коллекционном издании для Borderlands 4 нет игры

Gruz_ Gruz_

Если вчера компания Gearbox Software рассказывала о трех цифровых изданиях Borderlands 4, то сегодня появилась информация о "большом" коллекционном издании. Издание, которое называется ECHO-4 Bundle, можно будет купить за 144,99 доллара. В принципе, это не так уж и плохо, да? По правде говоря, есть коллекционные издания и получше...., но в данном случае речь идет об одной существенной оговорке.

Все дело в том, что в комплект не входит сама игра. Покупателям будут доступны только такие мелочи, как статуэтка, холст с картой Кайроса, четыре двусторонние литографии, ожерелье «Символ Ковчега» и SHiFT-код на пять золотых ключей.

Подобная практика не является чем-то совершенно новым в игровом мире, но зачастую она не слишком нравится игрокам, которые ожидают получить от такого издания по крайней мере код на игру.

Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Позднее игра появится и на Nintendo Switch 2.

27
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Akalaka
13
vertehwost

или меньше !

8
Snake2105

И в итоге вот что эти игроки получат

5
Brock_Harrison Snake2105

болт намекает что разрабы болт на оптимизацию клали а учитывая денуво + еще одну защиту то в итоге будет фпс близкое к

4
Talendor3

А игра будет?

Лучше! Картинка с игрой!

4
TerryTrix

Точнее с лого игры

2
JackReacher

Правильно, нахрен она вообще кому-то нужна?

3
Лидер Мур

нормисы как типикал стадо поддержит тебя, но выйдет игра и я буду играть в захлеп как и тысячи других фанатов серии. =))

4
jax baron

народ - Gearbox сколько вы будете себе в ногу стрелять перед релизом борды 4?

Gearbox Software - ДА

3
MunchkiN 616

реально странно что нет кода для игры. получается в колеционном издании только материальная культура. по идее это должно как то по другому назватся.

1
hpi

Ага, наипалово.

TerryTrix

Я аплодирую стоя, просто нет слов! Браво Рэнди!

Samaer

исходя из предыдущей новости о двух системах защиты..эт что бы не взломали, уж так будет наверняка.