В коллекционном издании для Borderlands 4 нет игры

Если вчера компания Gearbox Software рассказывала о трех цифровых изданиях Borderlands 4, то сегодня появилась информация о "большом" коллекционном издании. Издание, которое называется ECHO-4 Bundle, можно будет купить за 144,99 доллара. В принципе, это не так уж и плохо, да? По правде говоря, есть коллекционные издания и получше...., но в данном случае речь идет об одной существенной оговорке.
Все дело в том, что в комплект не входит сама игра. Покупателям будут доступны только такие мелочи, как статуэтка, холст с картой Кайроса, четыре двусторонние литографии, ожерелье «Символ Ковчега» и SHiFT-код на пять золотых ключей.
Подобная практика не является чем-то совершенно новым в игровом мире, но зачастую она не слишком нравится игрокам, которые ожидают получить от такого издания по крайней мере код на игру.
Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Позднее игра появится и на Nintendo Switch 2.
или меньше !
И в итоге вот что эти игроки получат
болт намекает что разрабы болт на оптимизацию клали а учитывая денуво + еще одну защиту то в итоге будет фпс близкое к
А игра будет?
Лучше! Картинка с игрой!
Точнее с лого игры
Правильно, нахрен она вообще кому-то нужна?
нормисы как типикал стадо поддержит тебя, но выйдет игра и я буду играть в захлеп как и тысячи других фанатов серии. =))
народ - Gearbox сколько вы будете себе в ногу стрелять перед релизом борды 4?
Gearbox Software - ДА
реально странно что нет кода для игры. получается в колеционном издании только материальная культура. по идее это должно как то по другому назватся.
Ага, наипалово.
Я аплодирую стоя, просто нет слов! Браво Рэнди!
исходя из предыдущей новости о двух системах защиты..эт что бы не взломали, уж так будет наверняка.