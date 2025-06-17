В коллекционном издании для Borderlands 4 нет игры

Если вчера компания Gearbox Software рассказывала о трех цифровых изданиях Borderlands 4, то сегодня появилась информация о "большом" коллекционном издании. Издание, которое называется ECHO-4 Bundle, можно будет купить за 144,99 доллара. В принципе, это не так уж и плохо, да? По правде говоря, есть коллекционные издания и получше...., но в данном случае речь идет об одной существенной оговорке.

Все дело в том, что в комплект не входит сама игра. Покупателям будут доступны только такие мелочи, как статуэтка, холст с картой Кайроса, четыре двусторонние литографии, ожерелье «Символ Ковчега» и SHiFT-код на пять золотых ключей.

Подобная практика не является чем-то совершенно новым в игровом мире, но зачастую она не слишком нравится игрокам, которые ожидают получить от такого издания по крайней мере код на игру.

Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Позднее игра появится и на Nintendo Switch 2.