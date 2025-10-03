В новом обновлении Borderlands 4 разработчики усилили Искателей Хранилища

Популярный лутер-шутер Borderlands 4 получил обновление на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, направленное на усиление четырёх Искателей Хранилища и повышение эффективности различных комбинаций билдов.

Команда Gearbox Software объяснила, что основной целью обновления было увеличение разнообразия билдов за счёт улучшения слабых способностей персонажей. Среди ключевых изменений — усиление Амона, теперь равное усилению других Искателей Хранилища, увеличение силы призыва Рафы и силы ближнего боя Векс, а также изменение баланса способности Харлоу «Стазис».

Помимо усиления Искателей Хранилища, Gearbox представила и другие нововведения: еженедельный босс «Большой бис» был усилен, торговый автомат Мориса с чёрного рынка был перенесён, а его инвентарь обновлён, а устаревшие шейдеры игры теперь автоматически удаляются для предотвращения падения производительности на некоторых ПК.

Это обновление представляет собой значительный шаг к тому, чтобы сделать билды Искателей Хранилища более сбалансированными и конкурентоспособными, гарантируя игрокам Borderlands 4 более разнообразный и увлекательный игровой процесс как на поздних этапах игры, так и во время еженедельных заданий.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.