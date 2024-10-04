Новый трейлер PvPvE-хоррора The Bornless

Cathedral Studios представила новый трейлер The Bornless — хоррор-боевика, события которого разворачиваются в Америке 60-х. Прибыв на остров Фармаут вблизи штата Массачусетс, игроки столкнутся с чёрной магией и вырвавшимися на свободу демонами.
Проект сочетает в себе PvPvE-механики, а также элементы выживания и экстракшен-шутера. Командная игра не ограничена одними людьми, ибо сражаться можно и на стороне демонов.
На данный момент The Bornless заявлена только для ПК (Steam, EGS). Дата выхода неизвестна. Русской локализации нет.
Судя по видео, всратая анимация + тормозной Unreal engine 5.0 - всё как мы любим 😏
Темный лес напоминает мне Алана Уэйка