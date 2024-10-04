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The Bornless 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица
3.8 5 оценок

Новый трейлер PvPvE-хоррора The Bornless

Solstice
Новости

Cathedral Studios представила новый трейлер The Bornless — хоррор-боевика, события которого разворачиваются в Америке 60-х. Прибыв на остров Фармаут вблизи штата Массачусетс, игроки столкнутся с чёрной магией и вырвавшимися на свободу демонами.

Проект сочетает в себе PvPvE-механики, а также элементы выживания и экстракшен-шутера. Командная игра не ограничена одними людьми, ибо сражаться можно и на стороне демонов.

На данный момент The Bornless заявлена только для ПК (Steam, EGS). Дата выхода неизвестна. Русской локализации нет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Evialroot

Судя по видео, всратая анимация + тормозной Unreal engine 5.0 - всё как мы любим 😏

2
Ingvarr Kai

Темный лес напоминает мне Алана Уэйка

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