Новый трейлер PvPvE-хоррора The Bornless

Cathedral Studios представила новый трейлер The Bornless — хоррор-боевика, события которого разворачиваются в Америке 60-х. Прибыв на остров Фармаут вблизи штата Массачусетс, игроки столкнутся с чёрной магией и вырвавшимися на свободу демонами.

Проект сочетает в себе PvPvE-механики, а также элементы выживания и экстракшен-шутера. Командная игра не ограничена одними людьми, ибо сражаться можно и на стороне демонов.

На данный момент The Bornless заявлена только для ПК (Steam, EGS). Дата выхода неизвестна. Русской локализации нет.