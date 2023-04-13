Boundary 13.04.2023
6.3 43 оценки

Космический шутер Boundary вышел в раннем доступе в Steam

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monk70
Новости

Skystone Games и Studio Surgical Scalpels сообщили что Boundary, космический шутер от первого лица, теперь доступен по всему миру в Steam для ПК.

Boundary — это высококачественный соревновательный шутер от первого лица нового поколения, действие которого происходит в условиях невесомости в космическом вакууме. В Boundary игроки объединяются, чтобы сразить противоборствующие силы на захватывающих широко открытых космических аренах. В костюме EMU игроки перемещаются в суровой космической атмосфере на орбитальных установках, где цель состоит в том, чтобы вступить в бой с вражескими бойцами на трехмерном поле боя. Угрозы исходят со всех сторон, и Boundary делает космические бои более похожими на воздушные бои, где угол атаки и положение могут иметь значение между жизнью и смертью.

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