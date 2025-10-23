Состоялся релиз экшена о мехах и фермерстве Bounty Star

Студия DINOGOD и издательство Annapurna Interactive выпустили в Steam трехмерный экшен от третьего лица Bounty Star. Игра сочетает в себе сражения на кастомизируемом мехе, добычу ресурсов и строительство собственной базы.

Игрокам предстоит взять на себя роль Клем, бывшей военнослужащей и опытного пилота меха, которая пытается искупить ошибки прошлого, работая охотницей за головами в постапокалиптической версии американского Юго-Запада. Геймплей предлагает кастомизировать боевую машину Desert Raptor MKII, оснащая ее различным оружием ближнего и дальнего боя, а также защитными системами. Помимо выполнения заказов на цели, игроки будут развивать свою базу, налаживая водоснабжение, выращивая растения и создавая припасы.

На данный момент игра имеет смешанные отзывы в Steam. Игроки хвалят визуальный стиль, атмосферу вестерна и саму концепцию сочетания мехов с фермерством. Однако главным предметом критики стала боевая система. Многие называют ее неотзывчивой, неуклюжей и лишенной импакта, отмечая слабое ощущение от стрельбы. Среди других недостатков упоминают техническое состояние проекта, в частности, отсутствие графических настроек, и не самую удачную интеграцию элементов симулятора фермы. Проект не имеет поддержки русского языка.