Braid сегодня исполняется 15 лет ©

15 лет назад рынок независимых игр выглядел совсем иначе, чем сегодня, и, наверное, никто даже тогда не думал, что спустя столько времени мы вспомним такие разработки, как Braid.

Когда 6 августа 2008 года игра Джонатана Блоу появилась на Xbox Live, она сразу же восхитила как геймеров, так и рецензентов, набрав фантастические 93% на Metacritic и став второй лучшей игрой 2008 года (сразу после GTA IV и Fallout 3). По официальной информации, за первую неделю Braid купили 55 000 игроков, а к 2012 году их стало 450 000. На сегодняшний день, по данным VG Insights, только в Steam игру купили 1,4 миллиона человек, и стоит отметить, что позже Braid также вышла в GOG и PlayStation 3.

По сей день произведение Блоу остается одной из лучших инди-игр всех времен, но, к сожалению, мы до сих пор не знаем, что происходит с анонсированным несколько лет назад Braid Anniversary Edition.