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Braid 06.08.2008
8.8 278 оценок

Braid сегодня исполняется 15 лет

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monk70
Новости

15 лет назад рынок независимых игр выглядел совсем иначе, чем сегодня, и, наверное, никто даже тогда не думал, что спустя столько времени мы вспомним такие разработки, как Braid.

Когда 6 августа 2008 года игра Джонатана Блоу появилась на Xbox Live, она сразу же восхитила как геймеров, так и рецензентов, набрав фантастические 93% на Metacritic и став второй лучшей игрой 2008 года (сразу после GTA IV и Fallout 3). По официальной информации, за первую неделю Braid купили 55 000 игроков, а к 2012 году их стало 450 000. На сегодняшний день, по данным VG Insights, только в Steam игру купили 1,4 миллиона человек, и стоит отметить, что позже Braid также вышла в GOG и PlayStation 3.

По сей день произведение Блоу остается одной из лучших инди-игр всех времен, но, к сожалению, мы до сих пор не знаем, что происходит с анонсированным несколько лет назад Braid Anniversary Edition.

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2
Braid
06.08.2008
Комментарии: 2
Ваш комментарий
maximus388

Одна из первых инди-игр, купленных мной в стим еще в 2009г.

1
Xstranger

У этого платформера очень необычный сюжет. Сам в неё ни разу не играл, но слышал о чём там сюжет.

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