Square Enix официально анонсировала обновленную версию классической Bravely Default

Square Enix официально анонсировала Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster — обновленную версию классической Bravely Default, вышедшей на 3DS более десяти лет назад. Игра станет одной из первых новинок для Nintendo Switch 2.

Ремастер предложит не только визуальные улучшения, но и переработанный пользовательский интерфейс, возможность перемотки сцен, две новые мини-игры и обновленные сетевые функции.

Анонсирующий трейлер показал знакомый пошаговый бой, стильный мир и героев, а также намекнул на улучшенные спецэффекты. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster выйдет 5 июля и станет отличным поводом вернуться в сказочное приключение.