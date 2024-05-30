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Breadborn 2025 г.
Экшен, Инди, Вид сверху
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Анонсирована игра про слишком агрессивный хлеб

GRAF_RAGE
Новости

Независимая студия Progressive Games состоящая всего из двух человек анонсировала самый насыщенный глютеном экшен Breadborn.

Игроку предстоит взять под управление Колобка, который, из-за "проклятия одной старушенции" (прямая цитата разработчиков), решил пронестись ураганом насилия по деревням и городам. Разработчики обещают:

  • Богатый арсенал оружия ближнего и дальнего боя;
  • Большой и опасный мир окрестностей Хлебограда;
  • Кастомизацию главного хлебобулочного изделия.

Игра будет наполнена своеобразным бредовым юмором, и наверняка понравится фанатам Колобка. Точная дата релиза еще не объявлена.

4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
MrNaiV

- Мам, я хочу Бладборн на ПК
- У нас уже есть дома

Борн дома)

5
sapphire_n

Колобок разбушевался.

1
Tiger Goose

А хлеб сладкий?

1
Talendor3

А кастомизация позволит сделать его ржаным?)

1
Progressive Games

Хоть ржаным, хоть бородинским, хоть французским багетом. Мы уважаем все сорта хлеба одинаково.

2
Спектр Зис

Во первых: Клон выжившего вампира. Во вторых: это Колобок.

1
ssd_disk
0
AT_Sagor

Коробок Возмездие.

0
ЛКПСС

Боже...иди_отизм очередной.

0