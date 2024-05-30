Анонсирована игра про слишком агрессивный хлеб

Независимая студия Progressive Games состоящая всего из двух человек анонсировала самый насыщенный глютеном экшен Breadborn.
Игроку предстоит взять под управление Колобка, который, из-за "проклятия одной старушенции" (прямая цитата разработчиков), решил пронестись ураганом насилия по деревням и городам. Разработчики обещают:
- Богатый арсенал оружия ближнего и дальнего боя;
- Большой и опасный мир окрестностей Хлебограда;
- Кастомизацию главного хлебобулочного изделия.
Игра будет наполнена своеобразным бредовым юмором, и наверняка понравится фанатам Колобка. Точная дата релиза еще не объявлена.
- Мам, я хочу Бладборн на ПК
- У нас уже есть дома
Борн дома)
Колобок разбушевался.
А хлеб сладкий?
А кастомизация позволит сделать его ржаным?)
Хоть ржаным, хоть бородинским, хоть французским багетом. Мы уважаем все сорта хлеба одинаково.
Во первых: Клон выжившего вампира. Во вторых: это Колобок.
Коробок Возмездие.
Боже...иди_отизм очередной.