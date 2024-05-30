Анонсирована игра про слишком агрессивный хлеб

Независимая студия Progressive Games состоящая всего из двух человек анонсировала самый насыщенный глютеном экшен Breadborn.

Игроку предстоит взять под управление Колобка, который, из-за "проклятия одной старушенции" (прямая цитата разработчиков), решил пронестись ураганом насилия по деревням и городам. Разработчики обещают:

Богатый арсенал оружия ближнего и дальнего боя;

Большой и опасный мир окрестностей Хлебограда;

Кастомизацию главного хлебобулочного изделия.

Игра будет наполнена своеобразным бредовым юмором, и наверняка понравится фанатам Колобка. Точная дата релиза еще не объявлена.