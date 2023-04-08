Файтинг Breakers Collection получил бесплатную демоверсию для всех платформ ©

QUByte Interactive сообщила, что файтинг Breakers Collection обзавёлся бесплатной демоверсией для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и Steam.

В демоверсии представлен эксклюзивный аркадный режим Team Battle. Испытайте плавный, отзывчивый и увлекательный игровой процесс Breakers. Боевые игры 90-х вернулись и стали лучше, чем когда-либо.

В Breakers Collection представлены как оригинальные игры (Breakers и Breakers Revenge), так и совершенно новый контент для культовой среди поклонников файтингов игры, выпущенной в 1996 году для Neogeo и Arcades.

Полная версия игры содержит важные вещи, которые делают файтинг великолепным, такие как: откат сетевого кода, кросс-плей, режимы обучения и командных сражений, ранговые и случайные онлайн-матчи, лобби, информация о подключении, матчи-реванши, онлайн-повторы и многое другое! Классический аркадный режим также улучшен, так как теперь вы можете играть в нем и в режиме командного боя. Галерея — это особая вещь, которая предназначена для восхваления удивительного искусства, созданного фанатами.

Breakers Collection в настоящее время доступна для PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и Steam.