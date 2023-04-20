На следующей неделе в Epic Games Store пройдет раздача Breathedge ©

На следующей неделе, точнее в следующий четверг, 27 апреля, в Epic Games Store пройдет раздача Breathedge.

Breathedge – это ироничная приключенческая игра про выживание в открытом космосе. Вам предстоит примерить на себя роль простого парня, который всего-то вёз дедушкины останки на космические похороны, а оказался в водовороте межгалактического заговора.

Возможно, что Breathedge - не единственная бесплатная игра в Epic Games Store на 27 апреля 2023 года. Не исключено, что среди бесплатных игр Epic Games есть и другие. Нам придется немного подождать и все узнать.