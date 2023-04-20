Breathedge 13.09.2018
8.1 218 оценок

На следующей неделе в Epic Games Store пройдет раздача Breathedge

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butcher69
Новости

На следующей неделе, точнее в следующий четверг, 27 апреля, в Epic Games Store пройдет раздача Breathedge.

Breathedge – это ироничная приключенческая игра про выживание в открытом космосе. Вам предстоит примерить на себя роль простого парня, который всего-то вёз дедушкины останки на космические похороны, а оказался в водовороте межгалактического заговора.

Возможно, что Breathedge - не единственная бесплатная игра в Epic Games Store на 27 апреля 2023 года. Не исключено, что среди бесплатных игр Epic Games есть и другие. Нам придется немного подождать и все узнать.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Trevor

не могли купить что ли на распродаже, хотя бы. разработчик приколист может новое сделал что нибудь

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BrokVud

Ну так Эпик ему отсыпет, не просто так же они раздают))

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Big and Fat

Да, приколист, цену задрал под косарь, а контента больше на завез... Так что раздача самое то.

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