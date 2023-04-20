На следующей неделе в Epic Games Store пройдет раздача Breathedge

На следующей неделе, точнее в следующий четверг, 27 апреля, в Epic Games Store пройдет раздача Breathedge.
Breathedge – это ироничная приключенческая игра про выживание в открытом космосе. Вам предстоит примерить на себя роль простого парня, который всего-то вёз дедушкины останки на космические похороны, а оказался в водовороте межгалактического заговора.
Возможно, что Breathedge - не единственная бесплатная игра в Epic Games Store на 27 апреля 2023 года. Не исключено, что среди бесплатных игр Epic Games есть и другие. Нам придется немного подождать и все узнать.
не могли купить что ли на распродаже, хотя бы. разработчик приколист может новое сделал что нибудь
Ну так Эпик ему отсыпет, не просто так же они раздают))
Да, приколист, цену задрал под косарь, а контента больше на завез... Так что раздача самое то.