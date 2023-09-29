Разработчики Bright Memory Infinite поделились технической демонстрацией на движке Unreal Engine 5 ©

Компания FYQD Studio, создавшая игру Bright Memory Infinite, поделилась видеороликом, демонстрирующим ее последнюю техническую демонстрацию на движке Unreal Engine 5 под названием Secluded Orchid. Эта демонстрационная версия даст вам представление о том, чего FYQD Studio стремится достичь в своей следующей игре.

На создание Secluded Orchid ушло около 2 часов и 5000 8K-фотографий, из которых затем были сделаны высококачественные 3D-модели и в итоге импортированы в Unreal Engine 5. Затем команда добавила простые элементы управления движением и сцены, и по сей день постоянно вносит коррективы.

Как пояснили в студии FYQD.

Мы впервые использовали систему захвата движений в наших проектах. На подготовку движений, использованных в демо-версии, ушло около 20 минут, поэтому качество пока оставляет желать лучшего. В то время мы использовали систему захвата движений с инерционным датчиком, которая позволила повысить эффективность по сравнению с ручной анимацией по ключевым кадрам. Однако ее точность несколько ниже, чем у оптических систем захвата движений, поэтому мы рассматриваем возможность работы с ними в будущем.

К сожалению, команда не поделилась этой демонстрацией с общественностью. Другими словами, вы не можете скачать ее, чтобы протестировать свою систему.