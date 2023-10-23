Steam-версия Bright Memory: Infinite получила обновление, добавляющее поддержку модов

PLAYISM представила новейшее обновление Steam-версии Bright Memory: Infinite, динамичного шутера от первого лица от FYQD-Studio, в котором реализована поддержка модов, а также улучшенная оптимизация для режима поддержки перспективы. Благодаря новой поддержке модов игроки теперь могут заменить Шейлу, главную гериню, на любую модель, которую захотят. Добавление поддержки модов в версии GOG, Microsoft Store, Xbox Series X|S, PlayStation 5 или Nintendo Switch не планируется.

Игроки теперь могут заменить модель Шейлы (как от первого, так и от третьего лица) и ее оружие на любую модель. Модели также можно публиковать в Мастерской Steam, чтобы другие игроки могли их загрузить.

Режим прицеливания от третьего лица теперь представляет собой выстрел через плечо, а не от первого лица. Обновление также добавляет новые эффекты и настраивает некоторые промежуточные анимации для действий в режиме поддержки перспективы, что еще больше оптимизирует работу. Bright Memory: Infinite теперь играть проще, чем когда-либо.