Broforce получила крупное обновление Broforce Forever ©

Обновленная версия шутера с героями боевиков Broforce Forever наконец-то доступна на ПК, консолях и Game Pass: по этому случаю Devolver Digital отмечает запуск трейлером и не менее «взрывной» браузерной игрой.

Анимационный трейлер, предоставленный нам творческими кузницами Devolver Digital, основан на беззаботных сражениях Рамбро, Бробокопа и Броммандо, чтобы представить своих новых товарищей по оружию Зебро, Королеву воинов, Броффи, истребителя вампиров, Десперабро, Берта Броммера и Сета «Муха» Бронбла.

Обновление контента от разработчиков Free Lives Games расширяет и без того большой игровой периметр оригинальную Broforce, фактически приветствуя новых персонажей и множество других сюрпризов, улучшений, оптимизаций и дополнений, которые затронут каждый аспект игры.

В дополнение к запуску Broforce Forever на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, также появилась браузерная игра на официальном сайте, основанная на автобатлере, в котором сталкиваются две команды, состоящие из трех Бро.