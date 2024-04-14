Авторы Broken Roads поделились дорожной картой обновлений

Недавно состоялся релиз Broken Roads, которая предлагает геймерам всего мира богатую сюжетами постапокалиптическую ролевую игру, как раз к выходу телешоу Fallout. Действие Broken Roads разворачивается в Австралии, и в ней есть система морали, которую называют "пересматривающей жанр". Это партийная игра, напоминающая классический Fallout, но ее запуск оказался не слишком удачным: после выхода игры 10 апреля появились неоднозначные отзывы и несколько проблем.

В своем сообщении в Twitter Drop Bear Bytes, разработчик Broken Roads, признал, что игра не оправдала ожиданий в некоторых ключевых областях и что работа над ее полировкой продолжается. В связи с этим команда опубликовала дорожную карту, в которой описаны различные изменения и улучшения, которые появятся в игре в ближайшее время, в том числе:

Ручной левелинг для компаньонов

Улучшение случайных встреч

Исправления и улучшения локализации

Исправление проблем с логикой квестов

Больше анимаций и жестов

В последующих обновлениях игроки получат:

Пользовательские сочетания клавиш

"Облагораживание" последней главы

Больше вариантов диалогов

"Значительно больше" взаимодействий с компаньонами

Более эффективное снаряжение

Больше проверок навыков

Второе обновление выйдет в мае, а первое обновление качества жизни запланировано на 19 апреля. В Steam Broken Roads уже имеет "смешанные" отзывы, но игроки с тяжелым сердцем пишут об игре негативные вещи. Самая подробная рецензия была написана пользователем, который провел в игре более восьми часов:

Честно говоря, мне неловко ставить этой игре плохую оценку, потому что разработчики очень разумно реагируют на получаемые отзывы, и видно, что они усердно работали над некоторыми аспектами игры. Видно, что в этот проект была вложена любовь. Однако в игре есть множество проблем — от раздражающих, до багов и просто неинтересного геймдизайна, и я не думаю, что эта игра сможет преодолеть их все.

Это не огромная игра - на прохождение всего, что предлагает основной сюжет Broken Roads, уйдет около двадцати часов. Благодаря уникальной "бесклассовой структуре" игры, уровень реиграбельности высок, но это ничего не значит, если Drop Bear Bytes не сможет достаточно быстро отполировать игру.