Новый ролик ролевой игры Broken Roads посвятили архетипу наемного убийцы

Всего через две недели выйдет изометрическая ролевая игра Broken Roads, которая может понравиться прежде всего поклонникам первых игр серии Fallout. Студия Drop Bear Bytes пытается повысить интерес к грядущей постановке с помощью дополнительных материалов - на этот раз разработчики подготовили серию коротких видеороликов представляющих архетипы персонажей.

В Broken Roads в начале приключения в постапокалиптической Австралии игрок сможет выбрать один из четырех вариантов "истории происхождения" (решение, примерно аналогичное тому, что мы знаем по играм студии Larian). Они отличаются друг от друга своим прошлым, уникальными атрибутами и стартовыми способностями. У них также есть своя репутация, которая влияет на то, как встреченные ими NPC будут реагировать на персонажа игрока. Поэтому выбор прошлого конкретного персонажа может иметь большое значение. Тем не менее, конечно же, в создателе персонажа можно будет в некоторой степени изменять индивидуальные показатели.

Сегодня разработчики выпустили видеоролик, демонстрирующий наемного убийцу, умеющего обращаться с огнестрельным оружием. Этот короткий ролик вы можете посмотреть ниже, а если вас интересуют другие архетипы Broken Roads, то вероятно они появятся в следующих видеороликах. Возможно, они появятся в ближайшие дни, до релиза игры.