Разработчик Drop Bear Bytes объявил, что постапокалиптическая ролевая игра Broken Roads выйдет 10 апреля 2024 года.
Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, а также на PC через Steam, Epic Games Store и GOG. Версия для Switch также запланирована, но дата ее релиза пока не объявлена.
Broken Roads - это изометрическая пошаговая RPG с глубоким сюжетом, действие которой разворачивается в постапокалиптической Западной Австралии. В игре представлены реальные локации и достопримечательности, которые служат фоном для сложных историй выживших австралийцев.
Важной особенностью Broken Roads является система морали. Она основана на четырех философских направлениях: Гуманистический, Утилитарный, Макиавеллистский и Нигилистический. Выбор, который вы делаете в игре, влияет на ваш моральный компас, а он, в свою очередь, влияет на квесты, диалоги и развитие персонажей.
Будем пробовать, надеюсь будет достойна фаллаута 1 и 2.
с чего бы? вы видели демку? там даже не было скрытности
Не, я не видел. Не стал впечатления портить, поэтому и надеюсь что будет не хуже.
Попутал с брокен рангс.
"Постапокалиптическая ролевая игра Broken Roads выйдет 10 апреля"
Надеюсь, что игра получилась достойной. Но, выйдет, а там видно будет, получилось у австралийцев или нет.
Посмотрим, сильно ли будет похожа на Диско Элизиум?