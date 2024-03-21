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Broken Roads 10.04.2024
Ролевая, Инди, Пошаговая, Вид сверху, Постапокалипсис
7 106 оценок

Постапокалиптическая ролевая игра Broken Roads выйдет 10 апреля

butcher69
Новости

Разработчик Drop Bear Bytes объявил, что постапокалиптическая ролевая игра Broken Roads выйдет 10 апреля 2024 года.

Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, а также на PC через Steam, Epic Games Store и GOG. Версия для Switch также запланирована, но дата ее релиза пока не объявлена.

Broken Roads - это изометрическая пошаговая RPG с глубоким сюжетом, действие которой разворачивается в постапокалиптической Западной Австралии. В игре представлены реальные локации и достопримечательности, которые служат фоном для сложных историй выживших австралийцев.

Важной особенностью Broken Roads является система морали. Она основана на четырех философских направлениях: Гуманистический, Утилитарный, Макиавеллистский и Нигилистический. Выбор, который вы делаете в игре, влияет на ваш моральный компас, а он, в свою очередь, влияет на квесты, диалоги и развитие персонажей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
borsic

Будем пробовать, надеюсь будет достойна фаллаута 1 и 2.

3
Alex40001

с чего бы? вы видели демку? там даже не было скрытности

1
borsic Alex40001

Не, я не видел. Не стал впечатления портить, поэтому и надеюсь что будет не хуже.

1
hpi

Попутал с брокен рангс.

1
AllConforD

"Постапокалиптическая ролевая игра Broken Roads выйдет 10 апреля"

Надеюсь, что игра получилась достойной. Но, выйдет, а там видно будет, получилось у австралийцев или нет.

1
Микола Ларионов

Посмотрим, сильно ли будет похожа на Диско Элизиум?

0