Разработчик Drop Bear Bytes объявил, что постапокалиптическая ролевая игра Broken Roads выйдет 10 апреля 2024 года.

Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, а также на PC через Steam, Epic Games Store и GOG. Версия для Switch также запланирована, но дата ее релиза пока не объявлена.

Broken Roads - это изометрическая пошаговая RPG с глубоким сюжетом, действие которой разворачивается в постапокалиптической Западной Австралии. В игре представлены реальные локации и достопримечательности, которые служат фоном для сложных историй выживших австралийцев.

Важной особенностью Broken Roads является система морали. Она основана на четырех философских направлениях: Гуманистический, Утилитарный, Макиавеллистский и Нигилистический. Выбор, который вы делаете в игре, влияет на ваш моральный компас, а он, в свою очередь, влияет на квесты, диалоги и развитие персонажей.