Broken Roads 2023 г.
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Ролевая игра Broken Roads украсит обложку августовского журнала PC Gamer. Демоверсия была хорошо принята

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Новости

Разработчики из Drop Bear Bytes поделились последними новостями по Broken Roads. Они рады сообщить, что обложку августовского выпуска журнала PC Gamer украсит их грядущая ролевая игра.

Это такая честь, и команда, конечно, очень гордится этим достижением, и мы выражаем огромную благодарность всем сотрудникам Versus Evil, Plan of Attack и PC Gamer, которые помогли подготовить это издание. Вы можете прочитать больше о печатном выпуске на сайте PC Gamer, а также другую статью - также написанную Джоди Макгрегором, который написал статью в журнале - об игровой демоверсии.

Также авторы сообщили о хорошем приеме демоверсии Broken Roads в Steam и "мы ценим все добрые слова, поддержку и конструктивные отзывы, которые мы услышали от игроков".

Команда очень усердно работала над исправлением демо-версии с момента ее выхода в свет, включая такие моменты, как:

  • Удерживание [Tab] для выделения взаимодействующих объектов и отображения имен NPC
  • Добавлены субтитры к вступительному ролику
  • Правый клик для использования лечебных предметов в инвентаре вне боя
  • Поддержка соотношения сторон 16:9, 16:10 и 21:9
  • Добавлены всплывающие окна учебников
  • В окне диалога описания выделены серым цветом, а диалог теперь отображается белым цветом
  • Множество улучшений и дополнений в анимации, VFX и SFX
  • Добавлена локализация для языков запуска (включая русский)
  • Исправлена ошибка, из-за которой настройки уровня звука не сохранялись при смене сцены
  • В меню настроек добавлена возможность отображения/скрытия вариантов морали
  • Исправлено множество ошибок!

Помимо прочего, разработчики рассказали об одном из персонажей игры, который доступен в демоверсии: Dead Ringer, описываемый как самый ужасный компульсивный лжец, которого вы когда-либо встречали, но среди его безумия и непорядочности есть зерна правды. Превосходный макиавеллист, он готов связать себя с любым, кто понимает истинную природу свободы, как он ее определяет.

Если вы узнали его, вы ошибаетесь. У него просто одно из этих лиц, отсюда и прозвище. Он клянется, что именно поэтому его так часто сажают в тюрьму, потому что его наказывают за действия других людей, но при этом умалчивают о многих, многих преступлениях, которые он сам совершил. В наши дни люди так быстро осуждают.

Вы можете встретиться с Dead Ringer в демоверсии, как только доберетесь до Бруктона, и как вы с ним поступите, зависит от вас.

Еще одним интересным моментом дневника разработки является скрин, в котором демонстрируется фрагмент из articy:draft о том, как может выглядеть реакции ваших компаньоном и других NPC, основанные на их моральных и личностных качествах (намеренно оставленный без спойлеров):

Иногда только пара компаньонов должна отреагировать на событие. Иногда - все. Независимо от этого, они всегда будут помнить...

Напоследок композитор Тимо Сандерленд рассказал о том, чем он вдохнавлялся при написании недавно опубликованного саундтрека.

Я думал о жителях Бруктона в игре, и о том, как они живут ни в роскоши, ни в разрухе, но средний человек просто пожимает плечами, как бы говоря: "Это существование", довольство, но со скрытой меланхолией, и это то, что я пытался передать в музыке. Это была одна из ранних работ, которая действительно помогла определить общее звучание и ощущение Broken Roads.

Демоверсия в рамках "Играм Быть" все еще доступна в Steam и Drop Bear Bytes пока решает, оставлять ее или нет. Команда уже вернулась к работе над полной версией игры.

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