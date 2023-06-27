Ролевая игра Broken Roads украсит обложку августовского журнала PC Gamer. Демоверсия была хорошо принята ©

Разработчики из Drop Bear Bytes поделились последними новостями по Broken Roads. Они рады сообщить, что обложку августовского выпуска журнала PC Gamer украсит их грядущая ролевая игра.

Это такая честь, и команда, конечно, очень гордится этим достижением, и мы выражаем огромную благодарность всем сотрудникам Versus Evil, Plan of Attack и PC Gamer, которые помогли подготовить это издание. Вы можете прочитать больше о печатном выпуске на сайте PC Gamer, а также другую статью - также написанную Джоди Макгрегором, который написал статью в журнале - об игровой демоверсии.

Также авторы сообщили о хорошем приеме демоверсии Broken Roads в Steam и "мы ценим все добрые слова, поддержку и конструктивные отзывы, которые мы услышали от игроков".

Команда очень усердно работала над исправлением демо-версии с момента ее выхода в свет, включая такие моменты, как:

Удерживание [Tab] для выделения взаимодействующих объектов и отображения имен NPC

Добавлены субтитры к вступительному ролику

Правый клик для использования лечебных предметов в инвентаре вне боя

Поддержка соотношения сторон 16:9, 16:10 и 21:9

Добавлены всплывающие окна учебников

В окне диалога описания выделены серым цветом, а диалог теперь отображается белым цветом

Множество улучшений и дополнений в анимации, VFX и SFX

Добавлена локализация для языков запуска (включая русский)

Исправлена ошибка, из-за которой настройки уровня звука не сохранялись при смене сцены

В меню настроек добавлена возможность отображения/скрытия вариантов морали

Исправлено множество ошибок!

Помимо прочего, разработчики рассказали об одном из персонажей игры, который доступен в демоверсии: Dead Ringer, описываемый как самый ужасный компульсивный лжец, которого вы когда-либо встречали, но среди его безумия и непорядочности есть зерна правды. Превосходный макиавеллист, он готов связать себя с любым, кто понимает истинную природу свободы, как он ее определяет.

Если вы узнали его, вы ошибаетесь. У него просто одно из этих лиц, отсюда и прозвище. Он клянется, что именно поэтому его так часто сажают в тюрьму, потому что его наказывают за действия других людей, но при этом умалчивают о многих, многих преступлениях, которые он сам совершил. В наши дни люди так быстро осуждают.

Вы можете встретиться с Dead Ringer в демоверсии, как только доберетесь до Бруктона, и как вы с ним поступите, зависит от вас.

Еще одним интересным моментом дневника разработки является скрин, в котором демонстрируется фрагмент из articy:draft о том, как может выглядеть реакции ваших компаньоном и других NPC, основанные на их моральных и личностных качествах (намеренно оставленный без спойлеров):

Иногда только пара компаньонов должна отреагировать на событие. Иногда - все. Независимо от этого, они всегда будут помнить...

Напоследок композитор Тимо Сандерленд рассказал о том, чем он вдохнавлялся при написании недавно опубликованного саундтрека.

Я думал о жителях Бруктона в игре, и о том, как они живут ни в роскоши, ни в разрухе, но средний человек просто пожимает плечами, как бы говоря: "Это существование", довольство, но со скрытой меланхолией, и это то, что я пытался передать в музыке. Это была одна из ранних работ, которая действительно помогла определить общее звучание и ощущение Broken Roads.

Демоверсия в рамках "Играм Быть" все еще доступна в Steam и Drop Bear Bytes пока решает, оставлять ее или нет. Команда уже вернулась к работе над полной версией игры.