Broken Roads TBA
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Создатели ролевой игры Broken Roads поделились еще одним саундтреком

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Drop Bear Bytes, разработчики грядущей Broken Roads, поделились роликом с еще одним музыкальным треком ролевой игры.

Трек под названием "It's An Existence" является частью саундтрека Broken Roads, написанного, записанного и спродюсированного ведущим звукорежиссером и композитором Drop Bear Bytes Тимом Сандерлендом.

Broken Roads - это повествовательная ролевая игра, которая предлагает исследование, стратегический пошаговый бой и осмысленный философский выбор в совершенно новом австралийском постапокалиптическом сеттинге.

Вы все еще модете опробовать демоверсию в Steam, которая будет доступна до 26 июня.

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