В новом ролике ролевой игры Broken Roads разработчики рассказали о происхождении класса Геодезист

Независимая игровая студия Drop Bear Bytes опубликовала совершенно новое видео, представляющее одну из историй происхождения персонажей игроков для их предстоящей изометрической ролевой игры Broken Roads, в преддверии ее предстоящего запуска на ПК в Steam и консолях PlayStation и Xbox 10 апреля.

Действие игры разворачивается в австралийской постапокалиптической глубинке. Игроки смогут выбирать между одним из четырех классов: «Наемник», «Бартерная команда», «Джакару» и «Геодезист». В этом последнем видеоролике рассказывается о Геодезисте, исследователе, стремящемся открыть мир и его секреты. Обладая с юных лет любопытным умом, Геодезисты теперь используют уроки своих родителей о навигации и созвездиях, чтобы проложить новый путь в пустошах, зарабатывая деньги, рассказывая людям о своих открытиях.