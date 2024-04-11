Боевой рогалик Brotato получит DLC Abyssal Terrors

Компания Blobfish объявила, что ее аренный шутер Brotato получит DLC в виде расширения Abyssal Terrors, а также локальный кооператив.
Разработчик рассказал о новом контенте на морскую тематику в рамках Triple-i Showcase вчера, а также дал зрителям возможность взглянуть на то, что их ждет, показав первый трейлер. Brotato: Abyssal Terrors обещает кучу приятностей для тех, кто его приобретет, включая более 10 уникальных персонажей-картофелин, более 10 новых видов оружия и более 30 предметов, меняющих игру. Вместе с обновлением, которое Blobfish называет "существенным", оно появится этим летом.
"Brotato: Abyssal Terrors" манит игроков отправиться в коварное путешествие в бездонные глубины", - говорится в описании Blobfish. "DLC включает в себя 20 новых сложных волн, наполненных новыми врагами и боссами, которые испытают на прочность даже самых опытных игроков".
Сколько будет стоить Abyssal Terrors, пока неизвестно, но сопутствующее обновление будет совершенно бесплатным. Наряду с балансом, исправлениями и другими изменениями качества жизни, обновление добавит вышеупомянутый кооперативный компонент, позволяющий объединяться в группы и играть вместе до четырех игроков.
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