Боевой рогалик Brotato получит DLC Abyssal Terrors

В далёких просторах космоса, на планете Картошка, жил-был бесстрашный воин по имени Картофан. Его жизнь перевернулась с ног на голову, когда космический корабль потерпел крушение на неизведанной планете, населённой враждебными существами. Картофан, единственный выживший в этой катастрофе, оказался в чужом мире, вооружённый лишь своим несгибаемым духом и впечатляющим арсеналом из шести видов оружия. Теперь этому крахмальному герою предстоит проявить всё своё мастерство и смекалку, чтобы продержаться до прибытия спасательной команды.

Возьмите под своё управление этого героя и начинайте выживать. Каждая волна пришельцев, длящаяся от 20 до 90 секунд, станет для вас серьёзным испытанием. Ваша задача — уничтожить как можно больше врагов за отведённое время, собирая ценные материалы и опыт. В перерывах между схватками вы сможете посетить местный магазин, где вас будет ждать впечатляющий выбор оружия и снаряжения. От привычных огнемётов, пистолетов-пулемётов и ракетниц до примитивных палок и камней — вам предстоит выбрать свой путь к победе.