Кадры из трейлера ремейка Brothers: A Tale of Two Sons сравнили с оригинальной игрой

Автор канала Cycu1 решил показать, в чем сходства и различия ремейка Brothers: A Tale of Two Sons с оригинальной игрой. Ремейк будет работать на движке Unreal Engine 5, а оригинальная игра первоначально вышла на Xbox 360, ПК и PS3 и работала на движке Unreal Engine 3.
За основу Cycu1 взял кадры из первого трейлера ремейка, а затем нашел такие же моменты в оригинальной игре. Все, начиная от персонажей и заканчивая рендерингом волос и окружения, в ремейке выглядит лучше.
Brothers: A Tale of Two Sons Remake выйдет 28 февраля в Steam, Epic Games, GOG, PlayStation и Xbox.
Нормально, а то в оригинал не было желания играть.
Опять ремейк......
Это из того разряда, когда разработчик сделал так, что для прохождения в одиночку вариантов нет и бот не поможет, а нужен реальный второй игрок?)
Проходил в одиночку за двоих персов (такой режим есть) и спокойно прошёл игру.
Игра изначально задумывалась как одиночная. Управление сразу двумя персонажами - селлерфича.
в этом и была фишка игры там можно одному играть за 2х персонажей.
при чем даже на телефоне можно играть за двоих персонажей, ибо эту игру портировали на телефоны много лет назад