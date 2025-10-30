Bubble Bobble Sugar Dungeons получила финальный трейлер перед релизом

Издатель Arc System Works и разработчик TAITO представили финальный трейлер игры Bubble Bobble Sugar Dungeons, релиз которой запланирован на 27 ноября по всему миру для PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam. Версии для PlayStation 5 и Switch в Японии выйдут в 2026 году.
Посмотрите трейлер и новое письмо продюсера ниже.
Финальный трейлер
Письмо продюсера Vol. 4
Возрождение классической аркадной франшизы в формате roguelite выглядит многообещающе. Динамичные процедурно генерируемые уровни и система прокачки должны добавить реиграбельности, что актуально в 2025 году.