Продажи Bulletstorm: Full Clip Edition превысили один миллион копий по всему миру

People Can Fly и Gearbox Publishing объявили о том, что научно-фантастический шутер от первого лица Bulletstorm: Full Clip Edition был продан по всему миру тиражом более миллиона копий.

Генеральный директор People Can Fly Себастьян Войцеховски (Sebastian Wojciechowski) сказал по поводу этого достижения следующее:

Bulletstorm всегда была известна своим взрывным и креативным геймплеем. Видеть, как столько игроков устраивают кровавые расправы, просто потрясающе, и мы благодарны всем за постоянную поддержку.

Стив Гибсон, президент Gearbox Publishing, заявил следующее:

Bulletstorm: Full Clip Edition - это свидетельство непоколебимой преданности People Can Fly, и мы не можем не радоваться тому, что отмечаем эту веху с таким замечательным партнером. Хаотичный и неумолимый экшен продолжает дарить сотни часов будоражащего кровь азарта. Мы невероятно благодарны за то, что можем быть частью этого опыта для игроков по всему миру.

Bulletstorm: Full Clip Edition - это ремастированная версия оригинального релиза. В ней главный герой Грейсон Хант, бывший наемный убийца, и его напарник-киборг Иши рассказывают о своей жизни. Узнав, что они работают на тиранического генерала Победу Сар, они оказываются на планете. Решив отомстить, Грейсон и Иши оказываются втянутыми в конфликт на планете Стигия.

Игрокам предлагается использовать оружие и опасные факторы окружающей среды в своих интересах. Кроме того, система Skillshot делает упор на эксперименты с разблокируемым оружием и улучшениями. Релиз Full Clip улучшил визуальное оформление, включил все предыдущие DLC и добавил новые уровни.

Bulletstorm: Full Clip Edition доступна для PlayStation 4, Xbox One и PC.