Исполнитель главной роли в Bully попросил Rockstar Games сделать продолжение: "Люди хотят в нее поиграть!" ©

Исполнитель главной роли в Bully требует от Rockstar Games сделать Bully 2. Rockstar Games известна тем, что создает одни из лучших игр. Это не преувеличение, поскольку на их счету как одни из самых рецензируемых игр в истории, так и одни из самых коммерчески успешных. Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 являются эталонами в индустрии игр с открытым миром, и Rockstar, вероятно, продолжит поднимать планку с Grand Theft Auto VI, но некоторые фанаты надеются, что Rockstar вернется к одной из своих небольших франшиз в ближайшем будущем.

Bully - одна из самых уникальных игр Rockstar. Разработчик поставил игроков на место ученика частной школы по имени Джимми Хопкинс, несносного подростка, который противостоит авторитетам. В то время как Rockstar известна своими масштабными открытыми мирами, в которых можно устроить хаос, эта игра была гораздо более масштабной, но, возможно, более целенаправленной, позволяя бродить по небольшому городку на скейтбордах, ходить на занятия и устраивать розыгрыши. Игра получила хорошие отзывы, и вскоре после ее выхода ожидалось появление сиквела. К сожалению, Bully 2 неоднократно отменялась в течение нескольких лет, и на данный момент, возможно, окончательно заглохла после успеха таких масштабных игр, как GTA Online.

Однако актер Джимми Хопкинс Джерри Розенталь записал видеоролик, в котором потребовал от Rockstar Games сделать продолжение для фанатов. Актер отметил, что ему не нужно сниматься в игре, и он знает, что она может не принести столько денег, сколько Grand Theft Auto, но хочет, чтобы Rockstar рискнула ради фанатов.

Rockstar, пожалуйста, сделайте BULLY 2, ради всего святого! Люди хотят в нее играть. Она много значит для многих людей

Если Bully 2 все-таки состоится, то, скорее всего, она выйдет спустя более 20 лет после первой игры. Grand Theft Auto VI не выйдет еще год или два, так что Bully 2 может появиться не раньше конца 2020-х годов, если предположить, что это будет следующая игра Rockstar. Однако разработчик может предпочесть перейти к чему-то новому.