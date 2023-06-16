Демо Bulwark: Falconeer Chronicles выходит на новый уровень в Steam Next Fest ©

Издательство Wired Productions и индивидуальный разработчик Томас Сала объявили о расширении демоверсии для градостроительного симулятора Bulwark: Falconeer Chronicles в преддверии мероприятия Steam Next Fest. Bulwark: Falconeer Chronicles, фэнтезийная песочница с открытым миром, которая заставляет вас исследовать собственное хаотичное творчество.

Демо-версия Evolving готовилась в течение нескольких месяцев. Ее цель — упростить экспериментальные элементы управления, которые сочетают исследование открытого мира с органическим строительством и проектированием башен в обширном открытом трехмерном мире. новый контент:

Политическая система, отслеживающая, каких беженцев вы приводите в свое поселение и как они влияют на баланс фракций в вашем поселении.

Разблокируйте доминирующую фракцию, которая, в свою очередь, позволит более продвинутым капитанам и командирам этой фракции присоединиться к вам.

Привлекайте агрессивных лидеров фракций, которые открывают еще больше новых вариантов строительства и транспортных средств, а также провоцируют рейды и боевые столкновения.

Введение новых капитанов и боевых капитанов со своим набором перков

Опция кампании, позволяющая пропустить обучение и сразу же погрузиться в действие (для хардкорных игроков).

Новые случайные события и встречи (включая капитанов пиратских кораблей-черепов!)

Увеличен радиус захвата зданий, что позволяет строить более крупные объекты.

Теперь игроки могут опробовать последнюю версию этой экспериментальной строительной игры, которая сочетает в себе органическое и исследовательское строительство с полностью открытым миром. В Bulwark игроки создают крепости и поселения своей мечты среди скалистых скал и острых пиков этого мира. Стройте вверх или вниз, влево или вправо, стройте где угодно, стройте, исследуя, что возможно.