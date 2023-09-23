Новый трейлер градостроительного симулятора в открытом мире Bulwark: Falconeer Chronicles раскрывает поселения ©

Издательство Wired Productions и разработчик Toams Sala представили новый трейлер своей предстоящей 3D-игры о градостроении с открытым миром Bulwark: Falconeer Chronicles. Сразу после успешного показа на Gamescom, где одиночный разработчик Томас Сала был удостоен награды Unity «Выбор сообщества», новый трейлер демонстрирует уникальную строительную механику, которую игроки могут рассчитывать использовать, вырезая свои Бастионы из отвесных скал, а также раскрытие новых поселений в открытом мире игры, освещая судьбы фракций, впервые представленных во время предыдущей игры Томаса, The Falconeer.

В трейлере также был показан отряд «Дредноут первого дня» — могущественный командир, который помогает обеспечить военно-морское превосходство вашим цивилизациям и доступен в качестве благодарности тем, кто внесёт игру в список желающих и заберет игру в период запуска.