Представлен релизный трейлер необычного градостроительного симулятора Bulwark: Falconeer Chronicles

Этот симулятор строительства приглашает вас в путешествие по открытому игровому миру, полному удивительных возможностей. Здесь вы можете воплотить самые смелые архитектурные фантазии — возводить грандиозные города, мощные крепости, впечатляющие башни. Ваши творения станут оплотами торговли, отправными точками завоеваний или просто памятниками вашего творческого гения.

Перед вами стоит задача возродить некогда процветающую цивилизацию, которая 40 лет назад была уничтожена опустошительными войнами. Мир, где развернётся ваша строительная эпопея, носит название Великий Урс. Этот мир представляет собой обширный океан со множеством заброшенных островов, хранящих загадки древних мифов. Своё путешествие вы начнёте на одном из таких островов, где вам предстоит возвести скромные доки и деревянные постройки. Постепенно, собирая ресурсы и развивая инфраструктуру, вы будете привлекать всё новых поселенцев. Они помогут вам возводить всё более грандиозные каменные башни и неприступные крепости, оплоты вашей новой империи.

В ходе игры вам предстоит наладить торговые маршруты с другими фракциями, разбросанными по океану. Вы сможете нанимать опытных капитанов и полководцев для защиты своих владений или ведения активных боевых действий. А если захотите, то возглавите собственный боевой отряд и поведёте его в атаку на врагов. Какую империю вы построите в этом мире? Какие легенды будут ходить о ваших творениях? Этот мир формируете вы, поэтому всё зависит от ваших решений.