Представлен релизный трейлер необычного градостроительного симулятора Bulwark: Falconeer Chronicles

Издательство Wired Productions вчера представила игру Bulwark: Falconeer Chronicles, созданную независимым разработчиком Томасом Салой на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox Series S|X и Xbox One. А чуть позже был представлен и релизный трейлер новинки.
У геймеров снова есть возможность погрузиться в бурное царство Урси. Этот мир, отмеченный годами непрекращающихся конфликтов и покрытый шрамами от разрушительных войн, теперь вмещает лишь несколько фракций, борющихся за выживание среди суровых скал и бурных вод. С интуитивно понятным управлением на кончиках пальцев игрокам предстоит восстановить этот разрушенный ландшафт, воздвигнув высоченные крепости в уникальной для них области.
Bulwark: Falconeer Chronicles - продолжение отмеченной наградами и номинированной на премию BAFTA игры про воздушные бои The Falconeer. Действие игры происходит в той же вселенной и спустя 40 лет после событий - Bulwark: Falconeer Chronicles переключается с воздушных боев на строительство городов в фантастическом открытом мире, который служит холстом для игроков, позволяющим им безгранично раскрывать свой творческий потенциал.