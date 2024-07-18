Группа RUNE взломала защиту Denuvo в Burnout Paradise Remastered

Как стало известно, сегодня группа RUNE объявила о взломе игры Burnout Paradise Remastered, которая оставалась невзломанной почти 6 лет.

Игра была защищена Denuvo + Origin. Несмотря на то, что в игре, вероятно, довольно старая версия Denuvo - это первый взлом авcтрийской защиты от группы со сцены за последние годы. Известно, что группа RUNE состоит из бывших членов группы CODEX, которая ранее тоже взламывала защиту Denuvo.

Так же в своем NFO-файле группа намекнула, что планирует уменьшить список невзломанных игр с Denuvo. Вероятно Burnout Paradise Remastered стала первым из готовящихся взломов:

ПРИМЕЧАНИЯ: Старенькая, но до сих пор не взломанная штука. На одного меньше в списке желаний!



Имейте в виду, что оригинальная игра вылетала на нескольких компьютерах нашего тестового компьютера несколько раз на разных этапах.

Ремастер игры обладает улучшенной графикой, а так же включает в себя все DLC, в том числе крупное дополнение Big Surf Island, которое отсутствовало в PC-версии оригинальной игры. Burnout Paradise: Remastered вышла на PC 21 августа 2018 года.