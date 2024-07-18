Группа RUNE взломала защиту Denuvo в Burnout Paradise Remastered

Как стало известно, сегодня группа RUNE объявила о взломе игры Burnout Paradise Remastered, которая оставалась невзломанной почти 6 лет.
Игра была защищена Denuvo + Origin. Несмотря на то, что в игре, вероятно, довольно старая версия Denuvo - это первый взлом авcтрийской защиты от группы со сцены за последние годы. Известно, что группа RUNE состоит из бывших членов группы CODEX, которая ранее тоже взламывала защиту Denuvo.
Так же в своем NFO-файле группа намекнула, что планирует уменьшить список невзломанных игр с Denuvo. Вероятно Burnout Paradise Remastered стала первым из готовящихся взломов:
ПРИМЕЧАНИЯ: Старенькая, но до сих пор не взломанная штука. На одного меньше в списке желаний!
Имейте в виду, что оригинальная игра вылетала на нескольких компьютерах нашего тестового компьютера несколько раз на разных этапах.
Ремастер игры обладает улучшенной графикой, а так же включает в себя все DLC, в том числе крупное дополнение Big Surf Island, которое отсутствовало в PC-версии оригинальной игры. Burnout Paradise: Remastered вышла на PC 21 августа 2018 года.
Ждём в комментах крикунов, которым подавай взломы новинок и актуальных релизов, а не всякого непонятного.
Это конечно хорошо но жду мертвый космос. Точнее не саму игру, а те громкие заявы. Ведь якобы после данного взлома(который будет уже на следующий неделе) попрет череда взломов денува.
Он там обещаниями уже год кормит вот-вот что-то выпустить, при этом когда его начали спрашивать конкретные вещи во взломе Денувы - он не смог ничего по существу ответить. Сильно бы на него не рассчитывал, выглядит как обычный тролль с дефицитом внимания, впрочем буду рад ошибаться.
Так это вроде от новой группы чел, хз время покажет, я прям особо не надеюсь, но и ждать то осталось фигня, если нет ну печально что еще сказать
Там ещё у Empress телега оживилась
Ага, только про кряки она ни слова, всё какие-то мероприятия, там ещё взлом Dead space будет, скоро как всем скопом накинутся и разорвут denuvo)))
Total war ваху третью взломайте !Хочу сам убедиться ромашка или нет третья часть ! )))
Игра стоит внимания, особенно тем кто не играл в оригинал
долго они
Там была денуво? О_о ... таа ладно...