Симулятор скалолазания Cairn получил демоверсию в Steam

Компания The Game Bakers, известная разработками таких игр, как Furi и Haven, выпустила ограниченную демонстрацию своего нового проекта Cairn. Игра доступна для скачивания на Steam до 19 декабря.

Cairn представляет собой альпинистскую игру, где игроки возьмут на себя роль профессиональной скалолазки Аавы, которая отправляется на вершину горы Ками — место, которое еще никто не покорял. По пути она встретит неожиданных спутников и раскроет тайны горы. Напряжение игры передается через детализированную атмосферу, включая слышное паническое дыхание главной героини, когда она сталкивается с трудными моментами.

Демонстрация игры длится около 45 минут, и в ней можно освоить базовую систему скалолазания, а затем отправиться на свою первую гору. В отличие от игры Jusant, где игрокам нужно было искать правильный путь, в Cairn выбор маршрута остается за вами, что делает каждое восхождение уникальным.

Полная версия игры выйдет в 2025 году на ПК через Steam.