Создатели Furi показали дебютный трейлер своей следующей игры про скалолазание - Cairn

После запуска Haven в 2020 году The Game Bakers представила свою следующую игру на Summer Game Fest 2024. Это игра про скалолазание под названием Cairn, выполненная в анимированном художественном стиле, но с реалистичной механикой.

Как и в игре Jusant от DON'T NOD, игрокам предстоит преодолевать обширные сооружения, понемногу преодолевая скалы. Расставлять зарубки и медленно продвигаться вперед - вот суть игры, а одна ошибка может отбросить прогресс назад. Цель игры - получить интенсивный опыт при кажущемся медленном прогрессе. Даже когда вдали вырисовываются огромные горы, все начинается с первых нескольких восхождений.

У Cairn нет ни даты выхода, ни платформ, и The Game Bakers не сообщила, когда мы можем ожидать более подробной информации. Тем не менее, учитывая стремление студии к созданию новых впечатлений, будет интересно посмотреть, что из этого получится (особенно в плане повествования, учитывая опыт студии с Haven и Furi).