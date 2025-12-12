ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Octopath Traveler 0 04.12.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
5 22 оценки

Вышел нейросетевой русификатор для Octopath Traveler 0

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь eaZy выпустил нейросетевой русификатор для Octopath Traveler 0.

Octopath Traveler 0 "Русификатор текста - перевод нейросетью"

Octopath Traveler 0 является классической JRPG с пошаговыми боями. Завязка истории заключается в том, что город Вишвейл сгорел после катастрофы, и теперь игроку предстоит отстроить его заново.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

4
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
TIuBo3aBpuK
Octopath Traveler 0 является...

Очередным ассет флипом от Acquire Corp.

2
Юрий Пенкин

интересно когда консольные платформодержатели догадаются ввести поддержку нейросетевых переводов которые можно включить по желанию, а можно и не включать, как авто hdr или fps boost на xbox

1