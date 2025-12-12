Вышел нейросетевой русификатор для Octopath Traveler 0

Как стало известно, пользователь eaZy выпустил нейросетевой русификатор для Octopath Traveler 0.
Octopath Traveler 0 является классической JRPG с пошаговыми боями. Завязка истории заключается в том, что город Вишвейл сгорел после катастрофы, и теперь игроку предстоит отстроить его заново.
Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Очередным ассет флипом от Acquire Corp.
интересно когда консольные платформодержатели догадаются ввести поддержку нейросетевых переводов которые можно включить по желанию, а можно и не включать, как авто hdr или fps boost на xbox