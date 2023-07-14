Калибр 29.10.2019
5.5 172 оценки

В Калибр презентовали новый театр боевых действий - "Архипелаг Исверден"

Степан Игнатьев Андреевич

13 июля 2023 года разработчики Калибр поделились информацией о новом ТВД в игре, уже в обновлении 0.21.0 игроки смогут воевать в заснеженной локации "Полярная станция".

Государство Исверден состоит из нескольких островов в северных широтах, суровый климат отталкивает любых жителей и туристов. Архипелаг развивался с периодической интенсивностью.

Местная полярная станция долгое время была заброшена, однако таинственный инвестор возобновил исследования и привлёк ЧВК "Легион" для охраны территорий.

Игроки смогут воевать на "Полярной станции" в режимах "Уничтожение", "Столкновение" и абсолютном новом "Рубеже", о котором расскажут в следующем анонсе.

На карте будет задействована механика погодных условий, покидая пределы станции можно умереть от холода. Только на этой местности будут добавлены боты ЧВК "Легиона".

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Well-offZin

Как с онлайном вообще сейчас в игре?

0
САН САНЫЧ TV

Она еще живая ))))) Я ее еще на первых альфах бегал) надо наверное зайти посмотреть что хоть натворили с ней)

0
Dark_Destrov

Кто там издатель? Белорусский Wargaming?
В таком случаем они не хотят показать, откуда готовилось нападение?

-2
tvorog8088

1С.

0