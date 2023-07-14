В Калибр презентовали новый театр боевых действий - "Архипелаг Исверден"

13 июля 2023 года разработчики Калибр поделились информацией о новом ТВД в игре, уже в обновлении 0.21.0 игроки смогут воевать в заснеженной локации "Полярная станция".
Государство Исверден состоит из нескольких островов в северных широтах, суровый климат отталкивает любых жителей и туристов. Архипелаг развивался с периодической интенсивностью.
Местная полярная станция долгое время была заброшена, однако таинственный инвестор возобновил исследования и привлёк ЧВК "Легион" для охраны территорий.
Игроки смогут воевать на "Полярной станции" в режимах "Уничтожение", "Столкновение" и абсолютном новом "Рубеже", о котором расскажут в следующем анонсе.
На карте будет задействована механика погодных условий, покидая пределы станции можно умереть от холода. Только на этой местности будут добавлены боты ЧВК "Легиона".
Как с онлайном вообще сейчас в игре?
Она еще живая ))))) Я ее еще на первых альфах бегал) надо наверное зайти посмотреть что хоть натворили с ней)
Кто там издатель? Белорусский Wargaming?
В таком случаем они не хотят показать, откуда готовилось нападение?
1С.