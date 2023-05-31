В Калибр установили обновление с агентами BOPE и пропуском "Вселяющий страх"

Сегодня, 31 мая 2023 года, в игре Калибр установлено обновление 0.20.2 с новым боевым пропуском, игровыми механиками и коллекцией оперативников BOPE.

До 17 июля будет активен боевой пропуск "Вселяющий страх", даже в бесплатной версии игрокам предстоит закрыть 4 этапа по 25 уровней для получения разнообразных наград.

В улучшенной версии можно рассчитывать на получение эксклюзивных предметов и новых агентов подразделения BOPE: штурмовик Мартелу, поддержка Баррейра, медик Асаи и снайпер Касадор.

Добавлены специальные квесты на контейнер "Военторг", теперь большую часть товаров кастомизации можно приобрести за игровую валюту "фрагменты".

Функционал "Престижа" сохраняет прокачку агента после сброса, заготовлены поощрительные призы. Также исправлены известные баги и достижения, улучшен звук.