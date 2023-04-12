В Steam вышел бесплатный шутер от третьего лица "Калибр" ©

Разработчик 1С Game Studios выпустил бесплатный командный тактический онлайн-шутер с видом от третьего лица "Калибр".

В игре можно выбрать роль одного из спецназовцев разных стран мира с детально проработанной экипировкой. Четыре класса, более 60 бойцов с уникальными способностями и вооружением, а также разнообразные режимы: PvE, PvP и PvPvE.

Впервые игра стала доступна в альфа-тесте в декабре 2017 года, а ОБТ состоялось в октябре 2019. Если у вас уже есть аккаунт к игре, и вы хотите продолжить игру в Steam, разработчики предупреждают, что привязка действующего аккаунта — процесс необратимый. Создание нового игрового аккаунта через Steam также привязывает его к учётной записи Steam.