Калибр 29.10.2019
5.5 153 оценки

В Steam вышел бесплатный шутер от третьего лица "Калибр"

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R_Mor
Новости

Разработчик 1С Game Studios выпустил бесплатный командный тактический онлайн-шутер с видом от третьего лица "Калибр".

В игре можно выбрать роль одного из спецназовцев разных стран мира с детально проработанной экипировкой. Четыре класса, более 60 бойцов с уникальными способностями и вооружением, а также разнообразные режимы: PvE, PvP и PvPvE.

Впервые игра стала доступна в альфа-тесте в декабре 2017 года, а ОБТ состоялось в октябре 2019. Если у вас уже есть аккаунт к игре, и вы хотите продолжить игру в Steam, разработчики предупреждают, что привязка действующего аккаунта — процесс необратимый. Создание нового игрового аккаунта через Steam также привязывает его к учётной записи Steam.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
DespotAspid

Пришёл на комментарии глянуть, поглумиться... А тут пусто; мелковат то калибр видимо)).

6
AntiVtata

Сам ты мелковат! Новость только вышла, не все успели осознать произошедшее, собраться с мыслями.

0
AT_Sagor

С нулевым калибром всегда так.

0
-zotik-

Хз как щас игра. Но года 2-3 назад это был мусор и я думал что она загнулась)

3
bysaturn

Кто-то пишет что для ф2п вполне добротно. Только оптимизация якобы не очень.

0
Wreck

На 28 секунде снайпер своего подстрелил хахах
Ну и Калибр

-1
dangerous_beast

Вообще то такие новости нужно по России24 передавать и на всех крупных каналах в виде бегущей строки! :)

-3
Limgrave

фуфло

-4
Limgrave

Игра

-5