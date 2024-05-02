Датамайнеры нашли намек на анонс Call of Duty: Black Ops 6 в этом месяце

После выхода последнего обновления Warzone датамайнеры обнаружили упоминания о том, что Black Ops 6 под кодовым названием Cerberus будет представлена в конце этого месяца.

В файлах игры неоднократно встречается упоминание «s3_cerberus_reveal», а на чертеже Call of Duty 2024, обработанном с помощью данных, можно найти «SALLY 6», что позволяет предположить, что в этом году игра будет называться просто Call of Duty: Black Ops 6.

Известный инсайдер Том Хендерсон считает, что в этом месяце мы увидим официальный логотип и короткий тизер грядущей игры, а основной показ (и последующее глубокое погружение) начнется 9 июня на Xbox Games Showcase.

Также в файлах игры был найден оператор Фрэнк Вудс для Modern Warfare 3 и Warzone.