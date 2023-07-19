В Call of Duty: Black Ops играет более миллиона игроков ©

Call of Duty: Modern Warfare 3 будет представлена в ближайшее время, но владельцы Xbox наслаждаются временем ожидания, просматривая более старые части из серии. Помимо возврата к играм, игроки покупают больше продукции в цифровом магазине.

В начале недели мы сообщали о некоторых неожиданных ситуациях на серверах Call of Duty. Благодаря корректировкам в матчмейкинге, совершенно неожиданно несколько игр ожили, и любители жанра охотно воспользовались возможностью вспомнить известный опыт. В настоящее время мы не получили официального подтверждения того, кто стоит за исправлениями, но, вероятно, это команды Microsoft исправили продукт.

Нам не пришлось долго ждать реакции сообщества — вчера серверы Call of Duty Black Ops 1 2010 года приняли более 1 миллиона поклонников шутеров Activision. Учитывая возраст игры, результат впечатляет.

Пользователи консолей Microsoft с большим удовольствием возвращаются к предыдущим частям серии, что также отразилось на рейтингах продаж. Продукция Activision доминирует среди самых продаваемых игр на Xbox. Почти все пять самых продаваемых игр в магазине Xbox в США и Великобритании — это старые игры CoD. Люди не ждут завершения поглощения Activision Blizzard.