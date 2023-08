Call of Duty: Black Ops 2 стала 4-й самой продаваемой игрой июля в Великобритании ©

Call of Duty: Black Ops 2 часто называют одной из самых лучших игр из всей серии Call of Duty. Несмотря на то, что игра остается популярной и по сей день, она потеряла большую часть игроков из-за плохого подбора игроков и многочисленных проблем с читерами на всех платформах.

Однако недавно компании Activision и Microsoft исправили ситуацию с серверами старых игр Call of Duty на Xbox, что позволило игрокам вернуться в игру. В результате классические игры серии Call of Duty пережили серьезное возрождение.

Среди этих игр наибольшее возрождение пережила Call of Duty: Black Ops 2, в которую одновременно играют более 10 тыс. человек. В новом отчете также сообщается, что в прошлом месяце она заняла четвертое место в списке самых продаваемых игр в Великобритании.

Почему это важно: Этот успех подчеркивает влияние усилий по обеспечению обратной совместимости. Благодаря широкой доступности этих игр на нескольких консолях Xbox, тысячи игроков приобрели старые версии Call of Duty в прошлом месяце.

Поклонникам стоит обратить внимание на то, что эти данные учитывают только цифровые продажи на PlayStation и Xbox.

Call of Duty: Black Ops 2 стала не единственной классической игрой, попавшей в британский чарт: в топ-5 также вошла Call of Duty: Modern Warfare 2 вышедшая в 2009 году. Последняя является еще одной популярной частью франшизы Call of Duty.

Такое возрождение стало возможным благодаря обратной совместимости, реализованной в консолях Xbox. Изначально эти игры были выпущены на Xbox 360, но в настоящее время они доступны на Xbox One и Xbox Series S|X.

Слияние Microsoft с Activision Blizzard близится к завершению. Игровой гигант заплатил за эту покупку около 70 млн. долларов, что могло стать одной из причин внезапного обновления старых игр серии Call of Duty.

По некоторым данным, к исправлениям приложила руку компания Microsoft. К сожалению, пользователи PS3 и ПК остались в стороне: на этих платформах пользователи продолжают сталкиваться с теми же проблемами.

Несмотря на обновление, хакеров по-прежнему можно встретить на консолях Xbox. Поэтому многие фанаты надеются на появление новых обновлений, которые позволят полностью исправить ситуацию в играх.

Что касается Call of Duty, то недавно был подтвержден выход новой части серии - Call of Duty: Modern Warfare 3. Она станет прямым преемником предыдущей части и введет в новую трилогию таких популярных персонажей, как Макаров.