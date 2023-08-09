Activision опубликовала первый трейлер Modern Warfare 3 с Макаровым

Популярный сетевой шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2 уже в этом году получит прямое продолжение. Компания Activision представила полноценный дебютный трейлер Modern Warfare 3, который намекает на некоторые ключевые события в сюжетной кампании игры. Геймерам предстоит вновь окунуться в эпичные перестрелки и стать непосредственными участниками глобальных событий от лица исполнителей из ОТГ-141.
Обычно разработчики Call of Duty делают перерывы между релизами линейки Modern Warfare и Black Ops, но в этом году было решено сделать исключение. Перед игроками предстанет шутер Call of Duty: Modern Warfare 3, где игрокам нужно будет остановить Владимира Макарова. В эффектном трейлере шутера показали несколько кадров из самой игры, а также выход злодея из тюрьмы. Владимира Макарова, к слову, играет актер Джулиан Костов (сериал "Тень и Кость").
Больше информации про Call of Duty: Modern Warfare 3 разработчики обещают представить уже 17 августа.
Выход Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится уже этой осенью. Релиз шутера запланирован на 10 ноября 2023 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 и Xbox One. Как ожидается, до этого момента разработчики проведут открытое бета-тестирование на всех платформах.
Дайте угадаю. Это опять будет самая революцинная и инновационная колда из всех когда-либо выходивших?
Нет, каждая следующая часть - самая революционная и инновационная колда из всех когда-либо выходивших
Ты уже достал спамить комментами как ты ждешь эту миссию. У тебя чешется в одном месте, или тупо провоцируешь?
Она была во второй части.
А что он писал то?
Я разрушил ваш мир на кусочки. Найти вас — это только вопрос времени.
В серии каловдутий был хоть один главзлодей-американец? Я 15 лет в это не играю, так что не в курсе.
В Америке живут только герои, в основном супер. Фильмы не смотришь что ли?
Судя по всему, ты вообще не играл, а просто накидываешь. Потому что даже 15 лет назад был генерал Шепард, который убил Госта и Роуча и хотел начать третью мировую.
Это не говоря уже о том, что Black Ops Cold War показывает США тоже не с лучшей стороны.
Забавно. Я, конечно, давно привык, что в постах про каловдути ты или кричишь "уряя! Новоя ривалюцеоноя часть, пора прагуливать уроки!" или проходишь мимо... но даже я не ожидал, что фанбои игры настолько упоролись, что минусят даже за нейтральный вопрос. Бгг...
Шепард из MW2, персонаж Кевина Спейси из Advanced Warfare.
Я крайний раз в это играл в конце нулевых, что-то про вторую мировую и штурм Рейхстага. Помнится, там можно было сжигать пленных немцев коктейлями молотова, помню солдат в шубах, комиссара в Рейхстаге, вопящего какую-то ахинею, мужика в ушанке с тесаком... После игры было ощущение, что побывал в психушке. В общем посмеялся и удалил.