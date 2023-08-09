Activision опубликовала первый трейлер Modern Warfare 3 с Макаровым ©

Популярный сетевой шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2 уже в этом году получит прямое продолжение. Компания Activision представила полноценный дебютный трейлер Modern Warfare 3, который намекает на некоторые ключевые события в сюжетной кампании игры. Геймерам предстоит вновь окунуться в эпичные перестрелки и стать непосредственными участниками глобальных событий от лица исполнителей из ОТГ-141.

Обычно разработчики Call of Duty делают перерывы между релизами линейки Modern Warfare и Black Ops, но в этом году было решено сделать исключение. Перед игроками предстанет шутер Call of Duty: Modern Warfare 3, где игрокам нужно будет остановить Владимира Макарова. В эффектном трейлере шутера показали несколько кадров из самой игры, а также выход злодея из тюрьмы. Владимира Макарова, к слову, играет актер Джулиан Костов (сериал "Тень и Кость").

Больше информации про Call of Duty: Modern Warfare 3 разработчики обещают представить уже 17 августа.

Выход Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится уже этой осенью. Релиз шутера запланирован на 10 ноября 2023 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 и Xbox One. Как ожидается, до этого момента разработчики проведут открытое бета-тестирование на всех платформах.