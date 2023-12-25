Исполнитель роли Рауля Менендеса в Call of Duty Black Ops 2 скончался в возрасте 56 лет

Камар Де Лос Рейес, сыгравший Рауля Менендеса в Call of Duty: Black Ops 2, умер в воскресенье в Лос-Анджелесе после непродолжительной борьбы с раком. Ему было 56 лет.
Де Лос Рейес родился в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, и вырос в Лас-Вегасе. В конце 1980-х годов он переехал в Лос-Анджелес, чтобы заняться актерским мастерством, так как в детстве он занимался пением и танцами.
Первую главную роль он получил в долгоиграющей мыльной опере ABC "Одна жизнь, чтобы жить". С 1995 по 1998 год он играл Антонио Вегу, который отбывает пожизненное заключение за убийство, когда его вводят в сериал, но позже его освобождают, когда выясняется, что он действовал в целях самозащиты.
В популярной видеоигре 2012 года Call of Duty: Black Ops 2 де Лос Рейес сыграл одного из самых запоминающихся злодеев Рауля Менендеса, никарагуанского торговца оружием и террориста, который спровоцировал новую холодную войну в футуристическом 2025 году.
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