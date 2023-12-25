Исполнитель роли Рауля Менендеса в Call of Duty Black Ops 2 скончался в возрасте 56 лет

Шутер от первого лица, разработанный студией Treyarch. Игра является девятой частью серии Call of Duty и продолжением Call of Duty: Black Ops, вышедшего в 2010 году. Игра имеет две сюжетные линии, которые проходят в разные временные периоды: одна в 1980-х годах, а другая в 2025 году.

В 1980-х годах игрок управляет Алексом Мэйсоном, бывшим оперативником спецназа США, который пытается найти и уничтожить Рауля Менендеса, лидера революционного движения «Кордис Ди». Менендес планирует мстить США за то, что они убили его сестру и поддерживали диктаторов в Латинской Америке. В ходе кампании игрок также переключается на других персонажей, таких как Фрэнк Вудс, друг и наставник Мэйсона, и Дэвид Мэйсон, сын Алекса.

В 2025 году игрок управляет Дэвидом Мэйсоном, который является агентом спецподразделения ОКСО. Он должен остановить Менендеса, который захватил контроль над американскими беспилотниками и угрожает запустить ядерную войну.