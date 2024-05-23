Activision официально анонсировала Call of Duty: Black Ops 6

Activision не стала томить фанатов и вслед за странными роликами официально анонсировала Call of Duty: Black Ops 6. Так же в Сети появился и ключевой арт предстоящего шутера.

К сожалению, подробностей о новой игре пока мало: платформы, дата релиза и другие детали не разглашаются. Издательство ограничилось публикацией коротенького тизера с логотипом игры в социальных сетях серии.

Но не стоит расстраиваться! Activision уже пообещала, что 9 июня после Xbox Showcase состоится полноценная презентация геймплея и других материалов, связанных с Black Ops 6. Согласно ранним слухам, действие игры будет происходить во время войны в Персидском заливе.