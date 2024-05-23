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Call of Duty: Black Ops 6 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.2 31 оценка

Activision официально анонсировала Call of Duty: Black Ops 6

butcher69
Новости

Activision не стала томить фанатов и вслед за странными роликами официально анонсировала Call of Duty: Black Ops 6. Так же в Сети появился и ключевой арт предстоящего шутера.

К сожалению, подробностей о новой игре пока мало: платформы, дата релиза и другие детали не разглашаются. Издательство ограничилось публикацией коротенького тизера с логотипом игры в социальных сетях серии.

Но не стоит расстраиваться! Activision уже пообещала, что 9 июня после Xbox Showcase состоится полноценная презентация геймплея и других материалов, связанных с Black Ops 6. Согласно ранним слухам, действие игры будет происходить во время войны в Персидском заливе.

3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Mandalordek

всяко лучше чем мв

6
Gelyr

Смысле 6 , их же всего 2 части, я что-то пропустил?

0
Kamishini1993

3 поезд бум, 4 без кампании и только в батлнете, 5 колд вор

8
XeNTRoN

Black Ops 3 вышел еще во времена пс3 и х360.Black Ops 4 был тупо мультиплеерным без сюжетки,а Black Ops 5 назывался по другому,полное название было Call of Duty Black Ops Cold War.

2
Евгений Кондратенко

Black ops, Black ops 2 - Xbox 360, PS3, РС

Black ops 3, Black ops 4 (сюжетки там нет) - Xbox one, PS4, РС

Black ops Cold War - Xbox Series, PS5, РС

Новая часть уже шестая. Все правильно

2
Gelyr Евгений Кондратенко

Вспомнил про 3 часть, но не думал что 4 это мультиплеер тот, а Cold War думал что ответвление какое-то, спасибо всем теперь ясно.

1
брaтанчик Kamishini1993

Четко описал, как есть )

0
jax baron

Калл оф дюти: черножопый 6.

0
Perseus_33

Ждем!

-2
Lunersun

Ауф!

-3