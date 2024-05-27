Новый тизер Black Ops 6 подтвердил место действия и возвращение ключевого персонажа

Уже некоторое время мы слышим два ключевых слуха о выходе Call of Duty 2024 года - что это будет продолжение серии Black Ops, разработанное Treyarch, и что действие игры будет происходить в 90-е годы, а в центре внимания окажется первая война в Персидском заливе. На прошлой неделе Call of Duty: Black Ops 6 была официально анонсирована как игра CoD этого года, а теперь новый тизер подтвердил, что события будут происходить во время войны в Персидском заливе в 90-х годах.
Новый тизер-трейлер, опубликованный на YouTube-канале Call of Duty под названием "Open your eyes", обрушивает на игрока шквал образов 90-х годов, от Chia Pets, Билла Клинтона и Джорджа Буша (первого). Пожалуй, самое примечательное, что в игре также много фрагментов войны в Персидском заливе и совсем немного Саддама Хусейна. Поскольку это тизер Black Ops, в нем также присутствует конспирологический оттенок, а у Treyarch наверняка есть большой выбор конспирологических теорий относительно войны в Персидском заливе. Кроме того, тизер содержит рекламу сериала под названием "Frank’s Woods", так что теперь вы знаете, что Фрэнк Вудс вернется (не то чтобы в этом были большие сомнения).
Канал Call of Duty на YouTube также обещает, что завтра выйдет еще один трейлер Black Ops 6 с живыми актерами. На обложке изображен человек похожий на Саддама Хусейна и какие-то координаты, указывающие на его бывший дворец, возможно, намекая на то, что игрокам предстоит посетить это место?
Первый реальный взгляд на Call of Duty: Black Ops 6 мы получим после большой выставки Xbox Games Showcase от Microsoft, которая состоится 9 июня.
Платформы Call of Duty: Black Ops 6 пока не объявлены, но ожидается, что она выйдет на обычных консолях, включая PlayStation и консоли прошлого поколения. Также ожидается, что игра выйдет на Game Pass.
Может они наконец перестанут использовать заезженную идею плохих русских и покажут, что где побывала Америка, там мирно не живут))
то то они в mw3 2023 две недели двойного опыта устроили, Я то думал играть никто не хочет, а вон оно чё
''На обложке изображен человек похожий на Саддама Хусейна и какие-то координаты, указывающие на его бывший дворец, возможно, намекая на то, что игрокам предстоит посетить это место?''
По большому счёту это 'место' можно было не посещать вообще никому, ибо Саддам сам издох от рака спустя очень короткий срок после пленения. Ну да, чем не подвиг изловить умирающего злодея?
Опять мир спасать. Может хоть в этот раз удастся найти омп в ираке
Кулда была и всегда будет изнанкой шутиров
А я уже подумал шляпа, а тут вроде ничего намечается // Илья Дроздов