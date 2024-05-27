Новый тизер Black Ops 6 подтвердил место действия и возвращение ключевого персонажа

Уже некоторое время мы слышим два ключевых слуха о выходе Call of Duty 2024 года - что это будет продолжение серии Black Ops, разработанное Treyarch, и что действие игры будет происходить в 90-е годы, а в центре внимания окажется первая война в Персидском заливе. На прошлой неделе Call of Duty: Black Ops 6 была официально анонсирована как игра CoD этого года, а теперь новый тизер подтвердил, что события будут происходить во время войны в Персидском заливе в 90-х годах.

Новый тизер-трейлер, опубликованный на YouTube-канале Call of Duty под названием "Open your eyes", обрушивает на игрока шквал образов 90-х годов, от Chia Pets, Билла Клинтона и Джорджа Буша (первого). Пожалуй, самое примечательное, что в игре также много фрагментов войны в Персидском заливе и совсем немного Саддама Хусейна. Поскольку это тизер Black Ops, в нем также присутствует конспирологический оттенок, а у Treyarch наверняка есть большой выбор конспирологических теорий относительно войны в Персидском заливе. Кроме того, тизер содержит рекламу сериала под названием "Frank’s Woods", так что теперь вы знаете, что Фрэнк Вудс вернется (не то чтобы в этом были большие сомнения).

Канал Call of Duty на YouTube также обещает, что завтра выйдет еще один трейлер Black Ops 6 с живыми актерами. На обложке изображен человек похожий на Саддама Хусейна и какие-то координаты, указывающие на его бывший дворец, возможно, намекая на то, что игрокам предстоит посетить это место?

Первый реальный взгляд на Call of Duty: Black Ops 6 мы получим после большой выставки Xbox Games Showcase от Microsoft, которая состоится 9 июня.

Платформы Call of Duty: Black Ops 6 пока не объявлены, но ожидается, что она выйдет на обычных консолях, включая PlayStation и консоли прошлого поколения. Также ожидается, что игра выйдет на Game Pass.