Скин стримера Nickmercs удалили из Call of Duty после его критики культивирования LGBT среди детей

Издательство Activision убрало из Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2 набор с образом стримера Николаса Nickmercs Колчеффа из-за его высказываний о ЛГБТ. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.

8 июня во время общения в твиттере Колчефф высказался за то, чтобы представители сообщества ЛГБТ «отстали от детей». Это разозлило некоторых пользователей и создателей контента. Одни раскритиковали позицию стримера, другие обвинили его в том, что он приравнивает гомосексуалистов к педофилам.

Позже Nickmercs провёл стрим, во время которого заявил, что не собирается извиняться за свои слова. Он объяснил, что не собирался кого-либо оскорблять, а фраза «отстать от детей» относилась к преподаванию ЛГБТ-тематик в школах. По его мнению, нет ничего плохого в обсуждении подобных вещей, но образовательные учреждения для них не подходят.