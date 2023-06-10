Call of Duty: Modern Warfare 2 10.11.2009
9.1 5 752 оценки

Скин стримера Nickmercs удалили из Call of Duty после его критики культивирования LGBT среди детей

Talendor3
Новости

Издательство Activision убрало из Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2 набор с образом стримера Николаса Nickmercs Колчеффа из-за его высказываний о ЛГБТ. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.

8 июня во время общения в твиттере Колчефф высказался за то, чтобы представители сообщества ЛГБТ «отстали от детей». Это разозлило некоторых пользователей и создателей контента. Одни раскритиковали позицию стримера, другие обвинили его в том, что он приравнивает гомосексуалистов к педофилам.

Позже Nickmercs провёл стрим, во время которого заявил, что не собирается извиняться за свои слова. Он объяснил, что не собирался кого-либо оскорблять, а фраза «отстать от детей» относилась к преподаванию ЛГБТ-тематик в школах. По его мнению, нет ничего плохого в обсуждении подобных вещей, но образовательные учреждения для них не подходят.

Источник  
12
9
Последние посты по игре Call of Duty: Modern Warfare 2
Отгрузка 24/7 возвращается в Modern Warfare 2
Отгрузка 24/7 возвращается в Modern Warfare 2
Еххх... Ладно Встретимся Потом
Еххх... Ладно Встретимся Потом
Где купить?
Где купить?
Комментарии: 9
Ваш комментарий
MrSmoke67

Нынче в "современном" обществе быть здравомыслящим не в почете.

14
luVol
другие обвинили его в том, что он приравнивает гомосексуалистов к педофилам.

Да? А чего тогда в последнее время помимо всего прочего сообществом LGBTQA2+ раскручивается тема с тем, что педофилия это ориентация. Ещё там флаг отдельный воздвинули, но основателя флага Илон Маск забанил в твиттере

3
nodas

Не понял, эти поехавшие, хотят сказать что педофилия это норма ?

0
Kalmah13 nodas

К этому все похоже и вело изначально. Кстати, против этого даже геи и лесбиянки выступают.

0
Nematoda97

Это уже не организация или идея, это религия. И как в любой религии, усомнившиеся в правильности религиозного пути, не приветствуются.

И посудите сами, день женщин, день Нового года, 7 января рождество, день защиты детей, тот же день благодарения в США и ЦЕЛЫЙ месяц гордости. Целый месяц пастыри ЛГБТ со своими прихожанами устраивают ад для всех остальных жителей Земли.

3
Talendor3

В самом деле это походит на релегию, а все несогласные у них - еретики

0
Maddyson1988

И правильно сделали! Гомофобии нет места в современном мире!

-8
GayFish

Вот только тут гомофобии нет, а только лишь желание человека защитить своих детей от государственной пропаганды в школах.

5
nodas

Есть ибо вся это ЛГБТ нечесть, это болезнь и тупик в эволюционном развитии человечества, и с этим нужно бороться..

4