Скин стримера Nickmercs удалили из Call of Duty после его критики культивирования LGBT среди детей

Издательство Activision убрало из Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2 набор с образом стримера Николаса Nickmercs Колчеффа из-за его высказываний о ЛГБТ. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.
8 июня во время общения в твиттере Колчефф высказался за то, чтобы представители сообщества ЛГБТ «отстали от детей». Это разозлило некоторых пользователей и создателей контента. Одни раскритиковали позицию стримера, другие обвинили его в том, что он приравнивает гомосексуалистов к педофилам.
Позже Nickmercs провёл стрим, во время которого заявил, что не собирается извиняться за свои слова. Он объяснил, что не собирался кого-либо оскорблять, а фраза «отстать от детей» относилась к преподаванию ЛГБТ-тематик в школах. По его мнению, нет ничего плохого в обсуждении подобных вещей, но образовательные учреждения для них не подходят.
Нынче в "современном" обществе быть здравомыслящим не в почете.
Да? А чего тогда в последнее время помимо всего прочего сообществом LGBTQA2+ раскручивается тема с тем, что педофилия это ориентация. Ещё там флаг отдельный воздвинули, но основателя флага Илон Маск забанил в твиттере
Не понял, эти поехавшие, хотят сказать что педофилия это норма ?
К этому все похоже и вело изначально. Кстати, против этого даже геи и лесбиянки выступают.
Это уже не организация или идея, это религия. И как в любой религии, усомнившиеся в правильности религиозного пути, не приветствуются.
И посудите сами, день женщин, день Нового года, 7 января рождество, день защиты детей, тот же день благодарения в США и ЦЕЛЫЙ месяц гордости. Целый месяц пастыри ЛГБТ со своими прихожанами устраивают ад для всех остальных жителей Земли.
В самом деле это походит на релегию, а все несогласные у них - еретики
И правильно сделали! Гомофобии нет места в современном мире!
Вот только тут гомофобии нет, а только лишь желание человека защитить своих детей от государственной пропаганды в школах.
Есть ибо вся это ЛГБТ нечесть, это болезнь и тупик в эволюционном развитии человечества, и с этим нужно бороться..