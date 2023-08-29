Лара Крофт, новое оружие и режимы: раскрыты подробности свежего обновления для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone

Известная расхитительница гробниц Лара Крофт из серии Tomb Raider уже скоро доберется до полей сражений в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone. Компания Activision объявила о следующем крупном обновлении для обеих шутеров. Уже 30 августа состоится "перезагрузка" 5 сезона в Modern Warfare 2 и Warzone, которая добавит в игры трех новых исполнителей, оружие и дополнительные режимы для игры.
Как отмечают разработчики шутеров, свежий апдейт направлен на добавление разнообразия в привычные игровые режимы. Для игроков будет доступна новая многопользовательская карта, новый вариант режима "Возрождение", дополнительные задания в DMZ и несколько внутриигровых событий с наградами.
Обзор нововведений в Warzone:
- Форт "Возрождение". Крепость Аль-Багра на юге Аль-Мазры готова к масштабным перестрелкам игроков - ожидайте ее в составе беспрецедентного предложения активных карт Call of Duty: Warzone.
- Режим Armored Royale. Вновь появились MRAP - сплотите отряд и сохраните грузовик, чтобы перебросить его на пути к окончательной победе.
- DMZ перезагружается. Дополнительные миссии "Теневой роты" и задания по модернизации. . . Потому что ставки в DMZ еще никогда не были такими высокими.
Обзор нововведений в Modern Warfare 2:
- Развертывание в DRC - Зона 1. Эта пристройка к зданию 21 готова к ожесточенным боям, особенно в объективных режимах.
- В режиме Gunfight Snipers приветствуются снайперы. Создайте дуэт и тренируйте свои навыки стрельбы - в этом варианте Gunfight выживут только настоящие снайперы.
- Новые награды для рейтингового режима.
Нововведения для всех игр:
- Три новых оператора. Мейс вернулся, Лара Крофт из Tomb Raider готова к бою, а 21 Savage заглянул к нам в качестве гостя, что всегда является неизменной классикой.
- Три новых вида оружия. Новый пистолет, SMG и оружие ближнего боя - все это вместе составляет внушительный ассортимент для любителей ближнего боя в середине сезона.
- Два новых задания с камуфляжем: Заработайте новые камуфляжи для оружия, а также впечатляющие тематические скины для вашего любимого автомобиля.
Что-то мне не нравится этот дерьмотренд мешать в одной игре персонажей из всевозможных фильмов, игр, сериалов. В каких-нибудь трешовых играх типа фортнайта такое, конечно, выглядит прикольно, но коловда-то у нас как бы на серьезных щах. Или нет?.
Бабло лопатами гребут, могли бы и заплатить Джоли за её образ в игре!
А зачем, и если и так схавают.
Причём тут старушка Джоли ?)
А девочке с которой они рисовали образ для своей клавдути, они уж точно заплатят )