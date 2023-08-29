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Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.8 634 оценки

Лара Крофт, новое оружие и режимы: раскрыты подробности свежего обновления для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone

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Gutsz
Новости

Известная расхитительница гробниц Лара Крофт из серии Tomb Raider уже скоро доберется до полей сражений в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone. Компания Activision объявила о следующем крупном обновлении для обеих шутеров. Уже 30 августа состоится "перезагрузка" 5 сезона в Modern Warfare 2 и Warzone, которая добавит в игры трех новых исполнителей, оружие и дополнительные режимы для игры.

Как отмечают разработчики шутеров, свежий апдейт направлен на добавление разнообразия в привычные игровые режимы. Для игроков будет доступна новая многопользовательская карта, новый вариант режима "Возрождение", дополнительные задания в DMZ и несколько внутриигровых событий с наградами.

Обзор нововведений в Warzone:

  • Форт "Возрождение". Крепость Аль-Багра на юге Аль-Мазры готова к масштабным перестрелкам игроков - ожидайте ее в составе беспрецедентного предложения активных карт Call of Duty: Warzone.
  • Режим Armored Royale. Вновь появились MRAP - сплотите отряд и сохраните грузовик, чтобы перебросить его на пути к окончательной победе.
  • DMZ перезагружается. Дополнительные миссии "Теневой роты" и задания по модернизации. . . Потому что ставки в DMZ еще никогда не были такими высокими.

Обзор нововведений в Modern Warfare 2:

  • Развертывание в DRC - Зона 1. Эта пристройка к зданию 21 готова к ожесточенным боям, особенно в объективных режимах.
  • В режиме Gunfight Snipers приветствуются снайперы. Создайте дуэт и тренируйте свои навыки стрельбы - в этом варианте Gunfight выживут только настоящие снайперы.
  • Новые награды для рейтингового режима.

Нововведения для всех игр:

  • Три новых оператора. Мейс вернулся, Лара Крофт из Tomb Raider готова к бою, а 21 Savage заглянул к нам в качестве гостя, что всегда является неизменной классикой.
  • Три новых вида оружия. Новый пистолет, SMG и оружие ближнего боя - все это вместе составляет внушительный ассортимент для любителей ближнего боя в середине сезона.
  • Два новых задания с камуфляжем: Заработайте новые камуфляжи для оружия, а также впечатляющие тематические скины для вашего любимого автомобиля.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
FoXtrot777

Что-то мне не нравится этот дерьмотренд мешать в одной игре персонажей из всевозможных фильмов, игр, сериалов. В каких-нибудь трешовых играх типа фортнайта такое, конечно, выглядит прикольно, но коловда-то у нас как бы на серьезных щах. Или нет?.

0
dangerous_beast

Бабло лопатами гребут, могли бы и заплатить Джоли за её образ в игре!

-1
Ardok

А зачем, и если и так схавают.

-2
Az_Az

Причём тут старушка Джоли ?)

А девочке с которой они рисовали образ для своей клавдути, они уж точно заплатят )

0