MechWarrior 5: Clans выйдет 3 октября

MechWarrior 5: Clans выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 3 октября, объявил разработчик Piranha Games.
MechWarrior 5: Clans представляет собой преобразующий шаг вперед во франшизе MechWarrior 5. Линейная кампания MechWarrior 5: Clans станет развитием игрового процесса и повествования в серии MechWarrior, происходящим с точки зрения Клана Дымчатого Ягуара в ключевом конфликте, известном как Вторжение Кланов, начавшемся в 3050 году.
MechWarrior 5: Clans представляет собой захватывающую и тщательно продуманную историю, которая погружает игроков в конфликты Вторжения Кланов. Кампания проходит на различных планетах через потрясающие, тщательно разработанные биомы, где захватывающий реализм запечатлен в каждой детали. Созданные вручную карты и миссии обеспечивают захватывающие бои, как сложные, так и хаотичные, требующие продуманной стратегической игры. Тактические возможности изобилуют совершенно новым составом настраиваемых клановых мехов, которые могут похвастаться изящными и мощными клановыми технологиями. MechWarrior 5: Clans исследует поворотный момент во вселенной MechWarrior, вызванный вторжением кланов и невероятными технологическими достижениями в войне мехов, отраженными в период вторжения кланов.