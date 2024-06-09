MechWarrior 5: Clans выйдет 3 октября

Действие MechWarrior 5: Clans происходит во вселенной BattleTech накануне Вторжения Кланов — переломного момента в истории человечества. Команда молодых пилотов из элитного отряда «Звезда» готовится столкнуться с судьбоносными событиями.

Пятеро героев завершают обучение на родной планете клана Дымчатого Ягуара — Охотнице. Их ждут испытания на разных планетах с уникальными ландшафтами и опасностями. Чтобы выжить в суровых условиях, придётся модифицировать боевые мехи, меняя детали и вооружение.

Этот экшен с огромными роботами понравится как фанатам классических MechWarrior, так и новым игрокам. MechWarrior 5: Clans даёт возможность окунуться в атмосферную вселенную BattleTech и стать частью легендарной истории огромных мехов.