Новая утечка шестого сезона для Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 намекает на появление культового антигероя из комиксов ©

Компания Activision продолжает традицию интересных кроссоверов в популярном шутере Call of Duty и уже готовит новый сюрприз для игроков. Новая утечка намекает на появление уже в следующем сезоне для Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 одного из самых мрачных антигероев из комиксов. В сетевой шутер будет добавлен Спаун.

На появление Спауна в шестом сезоне Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 весьма непривычно намекает ключевой арт будущего обновления для шутеров, который вы можете увидеть выше. Как сообщается, изображение было обнаружено в базе данных PlayStation Store. Разработчики прикрепили его к файлам обновления Modern Warfare 2 под номером 01.025.000. Вероятно, официальная презентация нового сезона и анонс персонажа состоится уже в ближайшее время.

Для тех, кто не знаком со Спауном, это один из самых известных персонажей издания Image Comics, который прославился своей мрачной историей и безжалостным характером. Герой в прошлом успел получить несколько экранизаций в виде мультсериалов, фильмов и даже игр. Последний раз Спаун появлялся в качестве гостевого персонажа в игре Mortal Kombat 11, но теперь его можно будет увидеть и в Call of Duty.