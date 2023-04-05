Раскрыта дата выхода и новые детали третьего сезона для Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 ©

Как и ожидалось, масштабное обновление для Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 состоится уже совсем скоро. Компания Activision объявила точную дату старта сезона, где будут представлены новые оперативники и множество других контентных нововведений.

Согласно официальному анонсу, вместе с новым сезоном в Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 для сетевого режима прибудут Алехандро и Валерия из сюжетной кампании Modern Warfare 2. Оба персонажа, вероятно, будут играть заметную роль в будущих ивентах и получат уникальные облики.

Новый сезон также добавит следующий эпизода для режима "Рейд", карту для матчей в формате 6 на 6 и новое оружие. В Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 появится снайперская винтовка под названием FJX Imperium, которую показали в небольшом ролике ниже.

Старт третьего сезона для Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 состоится 12 апреля.